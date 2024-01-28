Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Amacı sessiz sedasız koltuğuna dönmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir aday tanıtım toplantısında CHP yönetimine sert sözlerle seslendi. Özel'in CHP'yi tek parti zihniyetine dönüştürdüğünü söyleyen Erdoğan, eski CHP lideri Kılıçdaroğlu için ise "Gündemde kalmak için bize sataşıyor. Onun derdi sessiz sedasız yeniden genel başkanlığa dönmek." ifadelerini kullandı.

Yerel seçim sürecine kısa bir süre kala partiler adaylarını peş peşe açıklıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün İzmir adaylarının ardından bugün Eskişehir ilçe başkan adaylarını açıkladı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söyledikleri damga vurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 'CHP'yi tek parti zihniyetine dönüştürdü.' diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu için ise "Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan, yarısı yanlış hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Onun derdi sessiz sedasız yeniden genel başkanlığa dönmek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP yönetimi hakkında şunları söyledi:

31 Mart, eser ve hizmet belediyeciliğinin sembolü olacaktır. CHP'nin şehirleri geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Şehirlerimizin kaybedecek bir günü bile yok.

Hem asırlık altyapı ihmallerini telafi ettik, hem de ülkemizi ikinci asrına hazırladık. CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Eski genel başkanlarıyla yeni başkanlarıyla, masanın altındaki gölge başkanlarıyla dertleri yerlerini korumak veya yerlerini yükseltmektir.

'BİZE SATAŞARAK GÜNDEMDE KALIYOR'

Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni gelen başkanı ışık hızıyla tek partinin zihniyetine büründü. Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan, yarısı yanlış hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Onun derdi sessiz sedasız yeniden genel başkanlığa dönmek. Onlar hangi hırsların, hangi küçük oyunların hesabı içinde.