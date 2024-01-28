Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir adaylarını açıkladı

Yerel seçim sürecine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, Odunpazarı ilçe başkan adayının Özkan Alp, Tepebaşı adayının ise Hamid Yüzügüllü olarak açıkladı. Burada ana muhalefet partisine de tepki gösteren Erdoğan, "Eski genel başkanlarıyla yeni başkanlarıyla, masanın altındaki gölge başkanlarıyla dertleri yerlerini korumak veya yerlerini yükseltmektir." deyip Kılıçdaroğlu için "Onun derdi sessiz sedasız yeniden genel başkanlığa dönmek." ifadesini kullandı.

31 Mart yerel seçimine adım adım yaklaşılırken partiler de adaylarını peş peşe duyuruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, dün İzmir adaylarınının ardından bugün Eskişehir adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

İLÇE İLÇE ADAY LİSTESİ

Alpu ilçesi: Alparslan Kokulu (MHP)

Beylikova ilçesi: Vahit Kara

Çifteler ilçesi: Kadir Bıyık

Günyüzü ilçesi: Hidayet Özmen (BBP)

Han ilçesi: Bekir Belceli

İnönü ilçesi: Serhat Hamamcı

Mahmudiye ilçesi: Murat Uçarer

Mihalgazi ilçesi: Zeynep Güneş

Mihalıççık ilçesi: Halil Sami Barış (MHP)

Odunpazarı ilçesi: Özkan Alp

Seyitgazi ilçesi: Erhan Erdem (MHP)

Sivrihisahar ilçesi: Hüseyin İlhan

Tepebaşı ilçesi: Hamid Yüzügüllü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ülkemize ve şehirlerimize vakit kaybettiren siyasetin artık sonuna gelinmiştir. İnşaallah 31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişi olacaktır.

Biz milletimize aşığız. Sürekli kendimizi, kadrolarımızı yenileyerek yolumuza devam ediyoruz. Şu Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi. Bütün otoyollar, otobanlar kiminle inşa edildi? Alt yapısıyla üst yapısıyla kim yaptı, AK Parti.

'HEDEFİMİZ YİNE SANDIKTAN BİRİNCİ ÇIKMAK'

18. defa bir kez daha milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Hedefimiz yine sandıktan birinci çıkmaktır. Dünya ve bölgemizde öylesine kritik gelişmeler yaşanıyor ki, şehirlerimizin kaybedecek tek bir günü bile yoktur. Kaybettiğimiz her anın sadece kendimize değil asıl evlatlarımızın geleceğine yüklenen devasa maliyetleri olacağını biliyoruz. Ardı ardına yaşadığımız darbelerle ülkeye bu kötülüğü yaptılar. Sosyal gerilim ve ekonomik kriz döngüleriyle bu kötülüğü yaptılar. Terör örgütleriyle sınırlarımız boyunca bizi rahatsız ederek bu kötülüğü yaptılar. Hükümete geldiğimiz günden beri kalkınma atılımlarıyla işte bu hain tuzaklarla mücadele ettik.

Son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olmuştu. Türkiye'nin üzerindeki tüm oyunları bozduk.

Hedefimiz yine sandıktan birinci çıkmak.

CHP'YE SERT SÖZLER

31 Mart, eser ve hizmet belediyeciliğinin sembolü olacaktır. CHP'nin şehirleri geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Şehirlerimizin kaybedecek bir günü bile yok.

Hem asırlık altyapı ihmallerini telafi ettik, hem de ülkemizi ikinci asrına hazırladık. CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Eski genel başkanlarıyla yeni başkanlarıyla, masanın altındaki gölge başkanlarıyla dertleri yerlerini korumak ve ya yerlerini yükseltmektir.

'KILIÇDAROĞLU'NUN AMACI YENİDEN GENEL BAŞKANLIK'

Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni elen başkanı ışık hızıyla tek partinin zihniyetine büründü. Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan, yarısı yanlış hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Onun derdi sessiz sedasız yeniden genel başkanlığa dönmek. Onlar hangi hırsların, hangi küçük oyunların hesabı içinde.