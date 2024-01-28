Cumhur İttifakı'nın Gaziantep adayları tanıtıldı: İşte ilçe ilçe tam liste...

AK Parti'nin Gaziantep ilçe adayları belli oldu. Adaylardan 3 tanesi Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP ile ortak adayı olarak gösterildi. İşte Cumhur İttifakı'nın Gaziantep ilçe belediye başkan adaylarının tam listesi....

AK Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimleri için Gaziantep ilçe adayları Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın katılımıyla açıkladı. Gaziantep'in belediye başkan adaylarından 3 tanesi Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin adayı oldu.

İLÇE İLÇE ADAY LİSTESİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Fatma Şahin

Şahinbey Belediye Başkanı Adayı: Mehmet Tahmazoğlu

Şehitkamil Belediye Başkan Adayı: Rıdvan Fadıloğlu

Oğuzeli Belediye Başkan Adayı: Sait Kılıç (MHP)

Araban Belediye Başkanı Adayı: Mehmet Özdemir (MHP)

Karkamış Belediye Başkan Adayı: Bülent Tiryaki (MHP)

Yavuzeli Belediye Başkan Adayı: Mustafa Kemal Sakaroğlu

İslahiye Belediye Başkan Adayı: Kemal Vural

Nizip Belediye Başkan Adayı: Hacı Fevzi Akdoğan

Nurdağı Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yıldırır

'BASİT PAZARLIKLARA TAKILMADAN BİR ARAYA GELDİK'

Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, her seçimde olduğu gibi 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde de yollarına istikrarla devam edeceklerini ve zafer kazanacaklarını vurguladı. Ala, “Biz Cumhur İttifakı olarak geçtiğimiz Mayıs ayında birlik ve beraberliğin devam etmesi için basit pazarlıklara takılmadan bir araya geldik. Milletimizin sandığa koyduğu iradeyle çoğunluğu ele alarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı seçtirdik. Bu başarıda milletimizin desteği çok önemli. Biz bu başarıları istikrarla sağlıyoruz ve istikrarla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Yerel seçimlerde aday gösterilen isimlere başarı dileklerinde bulunan Efkan Ala, “Bugün burada yerel seçim belediye başkan adaylarımızı tanıtıyoruz. Ben tüm adaylarımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Gaziantep geçtiğimiz yıl yaşanan büyük afete rağmen dünyanın önemli sanayi kentlerinden biri konumunda. Bu nedenle Gaziantep’i yönetecek isimlerin de Türkiye hedefleri ve Gaziantep hedeflerine uygun isimler olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

İSRAİL'E TEPKİ

Ala, konuşmasında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına da tepki göstererek, zalim İsrail’in uluslararası kuruluşlar nezdinde soykırım ile suçlanmaya başlandığını ifade etti. Efkan Ala, İsrail’e Gazze’deki katliamlara derhal son vermesi çağrısında da bulundu.

'GECE GÜNDÜZ SAHADA OLACAĞIZ'

Programda konuşan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, “Partimizin kurulduğu ilk günden beri Gaziantep AK Parti’nin kalesi haline gelmiştir. Son genel seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan’a ve partimize en büyük desteği veren iller arasın yer alan bir şehirdir Gaziantep. Bu şehir 6 Şubat tarihinde asrın felaketini yaşadı. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem bölgesinde çok önemli çalışmalar yapıldı ve her bir depremzedenin yanında yer alındı. Önümüzde çok önemli bir yerel seçim var. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız ve başkan adayımız Fatma Şahin ile 10 gündür sahadayız. Bugün açıklanacak olan ilçe adaylarımızla da gece gündüz sahada olacağız ve yerel seçimlere kadar hiç durmayacağız. Bu inanç ve kararlılıkla Cumhur İttifakı olarak el ele gönül gönüle vererek başarımıza başarı katarak yine Gaziantep’imizi Türkiye birincisi yapacağız. Bu düşüncelerle adaylarımızın şehrimize, ülkemize, ilçelerimize hayırlı uğurlu olmasını ve güzel hizmetler yapmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

FATMA ŞAHİN: YEREL SEÇİMLERE HER ANLAMDA HAZIRIZ

Yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin ise, “Yerel seçimlere hazırız. 10’da 10 yapmaya hazırız. Türkiye derecesi yapacağız. 14 Şubat’ta seçim beyannamemizi açıklayacağız. Bu şehri her anlamda iyi bir şekilde yönetmeye hazır ve kararlıyız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti ile eser siyaseti, hizmet siyaseti yapmaya hazır ve kararlıyız. AK Parti hazır, Gaziantep hazır, sefer bizden, zafer Allah’tan diyoruz. Yerel seçimlere her anlamda hazırız” ifadelerine yer verdi.

ABDULHAMİT GÜL: DESTAN YAZACAĞIZ

“Bu seçimde 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta olduğu yine bir desten yazacağız” AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise, “Bir seçime daha gidiyoruz. Bu seçimde 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta olduğu yine bir destan yazacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir zafer yazacağız. Büyükşehir’de Fatma Şahin ile ustalık döneminde çok güzel ve önemli hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Fatma ablamız sağolsun, var olsun. Bizim siyasetimizde sorunları halı altına süpürmek yok. Gaziantep’in hangi sorunu varsa bizim sorunumuz diyerek yolumuza devam ediyoruz. Gaziantep bu seçime kadar olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de en güzel zaferi milletimizle beraber yapacaktır” diye konuştu.

Gaziantep ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısına katılanlar arasında AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, MKYK üyeleri Sait Kirazoğlu, Serpil Kavrak, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Eyüp Özkeçeci, Ali Şahin, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, İrfan Çelikaslan ve Bünyamin Bozgeyik, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik de yer aldı.