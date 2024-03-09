Erdoğan'dan Şanlıurfa'da muhalefete sert eleştiriler: Şehirlerimizi geriye götürdüler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Hep söylüyoruz bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz projede yatırımda bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu kardeşiniz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, şimdi yerel yönetimleri de Cumhur İttifakı'na verdiğiniz zaman bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.

Bir dönem ülke siyasetine damgasını vuran 'Onlar ne veriyorsa 5 katı benden' zihniyetini hatırlarsınız. Ülkemiz popülist siyasetçilerin ekonomide bıraktığı enkazı yıllarca kaldıramadı. Milletimiz uzun yıllar kendini toparlayamadı şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz.

Alanda şu an verilen rakam 70 bin. İyi mi? Zaten Şanlıurfa'ya da bu yakışır. Meydanlarda ve medyada esip gürleyenlerin milletimize vaat ettikleri hiçbir şeyi yapmayacakları zaten belli. Asıl önemli olan milletin elindekilerden hangilerini de alıp götürmeye niyetli olduklarıdır çünkü geçmişte hep böyle oldu. Bir sürü vaatte bulundular, meydanlarda bir sürü söz verdiler ama sonuçta hiçbirini yapmadılar hatta şehirlerimizi çok daha geriye götürdüler. Siyasette aslolan sözünün eri olabilmektir. Ülkemizin milli gelirini 21 yılda 3 kat artırmış bir yönetim olarak vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir.

Ben size inanıyorum siz de bana inanıyorsunuz ve böylece inşallah 31 Mart akşamı Şanlıurfa'yı Ankara'dan ayrıca takip edeceğim.

Gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar istismarda sınır tanımıyor. Rabbim ıslah etsin. Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz.

Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, birbirimize asla düşmeyeceğiz, saflarımızı daha da sıkılaştıracağız. Kusurları büyütenlerden, farklılıkları derinleştirenlerden değil, kardeşleri yüceltenlerden olacağız.

Meydanları istismarcılara bırakmayacağınıza ben inanıyorum. Demokrasiyi ağızlarından düşürmeyip faşistlikte sınır tanımayanlara bu şehri teslim etmeyeceğinize inanıyorum.

Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz derken birileri gibi siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz. Ne yaptıysak onu anlatıyoruz. Yine yapacağız AK Parti'ye bu yakışır.

Laf ola bere gele yok; icraat, icraat, icraat.

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