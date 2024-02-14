CHP’de kriz derinleşti! Genel başkansız aday tanıtımı

CHP’de yeni isimlerin belirlendiği PM toplantısının ardından parti karıştı. Adayları beğenmeyen CHP’liler teşkilat binalarını işgal etti. İstanbul’da aday tanıtım toplantısına Genel Başkan katılmadı. Gürsel Tekin’in yanı sıra üç belediye başkanı istifa etti.

FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ

CHP’de en kritik Parti Meclisi (PM) toplantısı önceki gece yapıldı. Sabah saatlerine kadar uzayan toplantıda İstanbul’un ve Ankara’nın kalan ilçelerinin yanı sıra bütün adaylar belirlenirken toplantı sonrasına protestolar damga vurdu.

İstanbul’da daha önce kendisine yakın isimleri aday seçtiren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bu toplantıda da ağırlığını koydu. İstanbul’da açıklanan 11 ilçede İmamoğlu’na yakın isimlerin aday gösterilmesi parti örgütünün tepkisini çekti. İstanbul İl Başkanlığını basan CHP’liler “Başvuru yapmayan isimleri, belediye başkan adayı gösteriyorsunuz” diyerek protestoda bulundu. Protestolar, İmamoğlu’nun İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı’nda da devam etti. Bir grup partili, İmamoğlu’nun konuşması sırasında sloganlar atarak tepkilerini dile getirirken, İmamoğlu yanlıları “Ekrem Başkan” sloganları ile karşılık verdi. Öte yandan, aday tanıtım törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılmaması dikkat çekti.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

PM toplantısının ardından istifalar gelmeye başladı. İlk olarak, CHP’de dört dönem milletvekilliği yapan, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Genel Sekreterlik görevinde bulunan Gürsel Tekin’in istifa etti. Parti yönetimine sert eleştiriler yönelten Tekin “CHP; ahbap-çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı hâline dönüştü” dedi. Kulislerde, ismi Esenyurt için geçen Gürsel Tekin’in MYK’dan onay aldığı ancak PM’den geçemediği, bundan dolayı da istifa ettiği ileri sürüldü. Tekin’i istifaya götüren sürece parti içinden tepki geldi. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül “Gürsel Tekin, ‘giderse gitsin’ denecek bir siyasetçi değildir. Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tekin’in ardından. Adana’da yeniden aday gösterilmeyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin partilerinden ayrıldıklarını duyurdular.

Kars’ta da CHP İl Başkanlığı önünde bir grup partili, kirli pazarlıklarının yapıldığına dikkat çekerek il başkanı ve yönetimine istifa çağrısı yaptı.

ADANA’DA DEM’LE İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan, uzun süredir iş birliği görüşmeleri sürdüren CHP ile DEM Parti, Adana’da ‘kent uzlaşısıyla’ mutabakata vardı. DEM Parti’nin, Adana’da Büyükşehir Belediye başkan adayı çıkarmamasına karşılık Yüreğir ilçesinin DEM’e bırakıldığı öğrenildi. DEM Parti’nin adayı Nurettin Tanış, CHP listelerinden aday gösterilecek.

TEŞKİLATI DİNLEMEDİLER

Ankara’da ise CHP’nin kalesi olarak görülen Çankaya’da, ilçe örgütünün ve aday adaylarının tepkilerine rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in avukatı ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın akrabası olan Hüseyin Can Güner aday gösterildi. Çankaya için aday adaylığı başvurusunda bulunan yaklaşık 25 isim, genel merkeze gönderdikleri bildiriyle adayın örgüt içinden gösterilmesi gerektiğini bildirmişti.

Hatay’da vatandaştan gelen tepkilerin ardından adaylığının geri çekilmesi gündeme gelen mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

MECLİS GRUBU DA BÖLÜNMÜŞTÜ

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu taraftarları olarak üçe bölünen CHP’de, ayrışma Meclis oturma düzenine de yansımış, ön safları Özel, orta safları İmamoğlu taraftarları alırken, Kılıçdaroğlu’nu destekleyen milletvekillerinin son sıralarda oturduğu görülmüştü.

Öte yandan Kurultay sürecinde Özel’in yanında yer alan CHP Grup Protokol Müdiresi Şükran Kütükçü, Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen CHP Meclis İdare Amiri Uğur Bayraktutan’a tahsis edilen odayı polisin devreye girmesiyle boşaltmıştı.