HÜDA PAR yerel seçim kararını verdi

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Şubat 2024 14:13 - Güncelleme: 20 Şubat 2024 14:16 - Güncelleme:

Hüda Par, Yerel Seçim, Haber

Politika Haberleri / Anadolu Ajansı

HÜDA PAR'ın yerel seçim kararı belli oldu. Genel Başkan Yardımcısı Şahin, seçime kendi logo ve isimleriyle gireceklerini söyledi. Şahin, 26 büyükşehir belediye başkanı, 51 il belediye başkanı ve 702 ilçe belediye başkanı adayını ilan ettiklerini belirtti.