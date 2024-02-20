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    • Haberler > Politika > HÜDA PAR yerel seçim kararını verdi

    HÜDA PAR yerel seçim kararını verdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    HÜDA PAR yerel seçim kararını verdi
    Hüda Par, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    HÜDA PAR'ın yerel seçim kararı belli oldu. Genel Başkan Yardımcısı Şahin, seçime kendi logo ve isimleriyle gireceklerini söyledi. Şahin, 26 büyükşehir belediye başkanı, 51 il belediye başkanı ve 702 ilçe belediye başkanı adayını ilan ettiklerini belirtti.

    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kendi logo ve isimleriyle katılacaklarını bildirdi.

    Şahin, yazılı açıklamasında, yürüttükleri çalışmalar neticesinde belediye başkanı, belediye meclisi üyesi ve il genel meclisi üyesi adaylarının belirlendiğini duyurdu.

    Bugüne kadar 10 farklı ilde aday tanıtım toplantıları düzenlediklerini aktaran Şahin, 26 büyükşehir belediye başkanı, 51 il belediye başkanı ve 702 ilçe belediye başkanı adayını ilan ettiklerini belirtti.

    Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da büyükşehir belediye başkanı adayı çıkarmama kararı aldıklarını hatırlatan Şahin, "Ancak İstanbul'un 39, Ankara'nın 25, İzmir'in 30 ve Bursa'nın 17 ilçesinde ilçe belediye başkanı adaylarımızı belirledik. Söz konusu dört büyükşehrin de ilçelerinin tamamında seçime HÜDA PAR logosu ve kendi adaylarımızla gireceğiz" ifadesini kullandı.

    Mahmut Şahin, ilan ettiklerini adayların listesini, il ve ilçe seçim kurullarına teslim ettiklerini de kaydetti.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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