İmamoğlu'ndan 'CHP'nin eş başkanı' yakıştırmasına cevap: Kulağım kötü söz hiç duymaz

18 Aralık 2023 15:44 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 15:55

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kent Konseyi bünyesindeki Gençlik Meclisi üyeleriyle buluştuğu etkinlik sonrasında, İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile beraber 5 meclis üyesinin partilerinden istifasına gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"NE YORUM YAPARIM, NE MÜDAHİL OLURUM"

İmamoğlu, bu konuda yorum yapmanın kendisi için uygun olmadığını belirterek, "Hayırlısı. Tabii, benim yorum yapabileceğim bir saha asla değil. Her ne kadar ittifakımız olsa da bir siyasi partinin kendi iç meselesine ne yorum yaparım, ne müdahil olurum" dedi.

İYİ Parti içinde yaşanan gelişmeleri izlemekten duyduğu üzüntüyü ifade eden İmamoğlu, "Sadece eğer orada bir kavga, anlaşmazlık, bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Şu an bende uyandırdığı tek his bu. Keşke olmasa, keşke kendi içlerinde bütüncüllüklü bir yapıları olsa çünkü, İYİ Parti Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi açısından son yıllarda çok özel kararlara ve başarılara imza atmış bir siyasi partidir. Umarım kendi içlerinde sağlıklı, sulh içerisinde bir süreci yaşarlar, yaşatırlar. Onun dışında Meclisimizde bulunan bir kısım arkadaşın partilerinden istifa etmesi onların kişisel kararlarıdır. Kendileri için hayırlısı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben İYİ Parti'nin İstanbul'a sunduğu hizmetlerden de memnun bir Belediye Başkanıyım" diyen İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Meclisimizde bulunan bir kısım arkadaşın partilerinden istifa etmesi de onların kişisel kararlarıdır. Kendileri için 'hayırlısı olsun' diyorum. Elbette bugüne kadar hizmet sundular, İYİ Parti grubunda. Ben İYİ Parti grubunun İstanbul'a sunmuş olduğu hizmetlerden de memnun bir belediye başkanıyım. Çok dayanışma ve karşılıklı istişare içerisinde il başkanları olsun, görev almış ve şu anda alan, belediye meclis üyeleri olsun, istişare içerisinde bir süreç yönettik. Bu duygularla kendilerini buradan selamlamış oluyoruz."

"KULAĞIM KÖTÜ SÖZLERİ DUYMUYOR"

İmamoğlu, bir basın mensubunun İYİ Partiden kendisine "CHP Eş Başkanı" şeklinde yakıştırmalar yapıldığını aktarması üzerine, "Benim kulağım kötü sesleri hiç duymuyor. Kötü sözleri de duymuyor" ifadelerini kullandı.

"HER PARTİNİN İSTANBUL ADAYINA SAYGI DUYARIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yapılan temayül yoklamasıyla ilgili soru üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da belli ki farklı siyasi partilerin çoklu bir İstanbul adayları yarışı olacak. Bu fayda getirir. Farklı düşüncelerin, farklı bakış açılarının yarışabildiği bir zeminin varlığını önemsiyorum. Umarım o fikirlerin daha iyi tartılıp ölçülebildiği bilgi alma ortamlarının varlığıyla daha güçlü bir demokrasi şölenine dönüştüğü bir İstanbul seçimini yaşarız. Ama söylüyorum. Elbette ki her siyasi partinin İstanbul Büyükşehir adayına saygı duyuyorum."