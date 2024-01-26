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    • İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Türkiye'de

    İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çabaları kapsamında Türkiye'ye geldi. Cameron, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Türkiye&#039;de
    Hakan Fidan, Gazze, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Cameron ile bir araya geldi. Görüşme saat 11.00'de başladı.

    İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Türkiye'de

    NE OLMUŞTU?

    İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çabaları kapsamında David Cameron'ın İsrail, Filistin, Katar ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.

    Cameron'ın bu hafta bölgedeki üst düzey liderlerle yürüteceği temaslarda Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması, esirlerin serbest kalması ve sürdürülebilir, kalıcı bir ateşkese ulaşılmasına odaklanacağı belirtilmişti.

    Açıklamada, Cameron'ın Türkiye'de hükümet yetkilileriyle temaslarında Orta Doğu'da bölgesel güvenlik ve diğer meydan okumaları ele alacağı belirtilerek "İngiltere ve Türkiye yakın ortaklığa sahip ve NATO ve Ukrayna'ya desteğin takviyesi ve terörizm ve yasa dışı göçle mücadelede önemli çalışmamıza devam edeceğiz" mesajı verilmişti.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Hakan FidanGazze
    Haberler > Politika > İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Türkiye'de
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