İyi Parti'nin İstanbul'daki 5 ismi daha netleşti! İşte 39 ilçenin belediye başkan adaylarının tamamı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbul'un 34 ilçe belediye başkanını açıklayan İyi Parti, geri kalan 5 ilçe belediye başkan adayını daha duyurdu. Böylelikle İyi Parti'nin İstanbul adayları tamamlanmış oldu.
İyi Parti, açıklanmayan İstanbul 5 ilçe belediye başkan adayını daha duyurdu. Böylece 39 ilçedeki adayları tamamlanmış oldu.
İyi Parti'den basına geçilen notta, "Böylece İYİ Parti'nin İstanbul'daki 39 ilçe belediye başkan adayı da tamamlanmıştır. Bugün itibariyle bütün adayların başvuru süreci tamamlanmış olacaktır" denildi.
İşte İyi Parti'nin son 5 İstanbul ilçe adayı:
- Sarıyer: İbrahim Temur
- Küçükçekmece: Mümin Günler
- Esenyurt: Muharrem Yıldız
- Çekmeköy: Özgür Güneş Öçalan
- Avcılar: Yüksel Tümtürk
İşte İyi Parti'nin daha önce açıklanan 34 İstanbul ilçe belediye başkan adayları:
- Adalar: Ayşe Gülnur Şahin
- Arnavutköy: İsmail Yaşar
- Ataşehir: Ali Coşkun
- Bağcılar: Eyüp Ali Özdemir
- Bahçelievler: Tugay Çapun
- Bakırköy: Ataner Orkunoğlu
- Başakşehir: Tevfik Atakan Şakar
- Bayrampaşa: Vahit Çelik
- Beşiktaş: Nurettin Sağırkaya
- Beykoz: Tuğba Alaylı Özgüç
- Beylikdüzü: Erol Karapınar
- Beyoğlu: İsmail Hakkı Çavuşoğlu
- Büyükçekmece: Nejat Durmuş
- Çatalca: İsmail İp
- Esenler: Şeh Ömer Kara
- Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu
- Fatih: Barbaros Hayrettin Mahiroğulları
- Gaziosmanpaşa: Erhan Özkan
- Güngören: Pelin Sellitepe Turan
- Kadıköy: Kübra Dursun
- Kağıthane: Mustafa Kürşat Ceylan
- Kartal: Altınok Öz
- Maltepe: Ramazan Uğural
- Pendik: Süleyman Turan
- Sancaktepe: Cemal Doğan
- Silivri: Bihter Akbaş Sezer
- Sultanbeyli: Fatih Karataş
- Sultangazi :Hüseyin Ömbeş
- Şile: Demet Alkan Tekdemir
- Şişli: Ahmet Ünal
- Tuzla: Taha Orhun Ertürkmen
- Ümraniye: Serkan Yalçın
- Üsküdar: Ertaç Ergüven
- Zeytinburnu: Kürşat Özer