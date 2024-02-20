İyi Parti'nin İstanbul'daki 5 ismi daha netleşti! İşte 39 ilçenin belediye başkan adaylarının tamamı

İstanbul'un 34 ilçe belediye başkanını açıklayan İyi Parti, geri kalan 5 ilçe belediye başkan adayını daha duyurdu. Böylelikle İyi Parti'nin İstanbul adayları tamamlanmış oldu.

İyi Parti, açıklanmayan İstanbul 5 ilçe belediye başkan adayını daha duyurdu. Böylece 39 ilçedeki adayları tamamlanmış oldu.

İyi Parti'den basına geçilen notta, "Böylece İYİ Parti'nin İstanbul'daki 39 ilçe belediye başkan adayı da tamamlanmıştır. Bugün itibariyle bütün adayların başvuru süreci tamamlanmış olacaktır" denildi.

İşte İyi Parti'nin son 5 İstanbul ilçe adayı:

Sarıyer : İbrahim Temur

: İbrahim Temur Küçükçekmece : Mümin Günler

: Mümin Günler Esenyurt : Muharrem Yıldız

: Muharrem Yıldız Çekmeköy : Özgür Güneş Öçalan

: Özgür Güneş Öçalan Avcılar: Yüksel Tümtürk

İşte İyi Parti'nin daha önce açıklanan 34 İstanbul ilçe belediye başkan adayları: