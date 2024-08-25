Kılıçdaroğlu'ndan 'seçimli kurultay hamlesi' iddiası! İmamoğlu ve Yavaş cephesinde hareketlilik

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, partinin tüzük kurultayını seçimli kurultaya dönüştürmek için çalıştığı iddia edildi. Eski başkanın 583 delegenin desteğini aldığı, seçim için gerekli olan 38 delegenin imzası için ise çabaladığı öne sürüldü.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son hamleleri ile siyasi kulisleri hareketlendirdi. Önce İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu, ardından yeni kurulacak olan Değer Partisi'nin lideri Selahattin Par ile bir araya geldi.

'SEÇİMLİ KURULTAY' İÇİN SAHAYA İNDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlelerinin ardından ise çok farklı bir iddia ortaya atıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre; CHP’de kasım ayında yapılması beklenen tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüşmesi için Kılıçdaroğlu sahaya indi. 583 delege imzası topladığı öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun seçimli kurultay için gereken 38 imzayı daha toplamak için çalıştığı iddia edildi.

Kaynaklara göre, İmamoğlu ile görüşmesinde genel başkanlık için destek isteyen eski CHP liderinin, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına olumlu cevap verdiği öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ DURUMDAN RAHATSIZ

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun anlaşmasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görüşmelerden rahatsız olduğu öne sürüldü.

Seçimlerden önce “Bu benim son adaylığım” açıklaması yapan Yavaş’ın gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği belirtildi. Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na haber göndererek kendisini desteklemek şartı karşılığında Cumhurbaşkanı adaylığı istediği iddia edildi.