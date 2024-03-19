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Haberler > Politika > Kurum'dan İBB yönetimine: İstanbul'un kaynaklarını peşkeş çekmeye kalktılar

Kurum'dan İBB yönetimine: İstanbul'un kaynaklarını peşkeş çekmeye kalktılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kurum&#039;dan İBB yönetimine: İstanbul&#039;un kaynaklarını peşkeş çekmeye kalktılar

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Kurum, seçmenlerle buluştuğu mitingde mevcut İBB yönetimine tepki gösterip "İstanbul’un kaynaklarını çarçur etmeyi çok iyi bilirler. Balya balya paraları çok iyi bilirler. Sözlerini hatırlamayan adam İstanbul’a nasıl hizmet edecek. İstanbul’un kaynaklarını rant olarak gördüler. İstanbul’un kaynaklarını kirli pazarlıklarla birlikte peşkeş çekmeye kalktılar" dedi.

Yerel seçimlere 12 gün kala çalışmalarına hızla devam eden Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un yeni durağı Eyüpsultan oldu.

Burada düzenlenen mitingde seçmenlere seslenen Kurum, mevcut İBB yönetimini eleştirdi. 

'SÖZLERİNİ HATIRLAMAYAN İSTANBUL'A NASIL HİZMET EDECEK'

Kurum, “İstanbul’umuz 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz yönetimin elinde çile çekiyor. Mevcut CHP’li İBB yönetiminin Eyüpsultan’a en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? Sizlere en ufak bir hizmet getirdiğini gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü böyle bir dertleri yok. Kendi menfaatleri olsa hemen oraya gidip çadır kurarlar. İstanbul’un kaynaklarını çarçur etmeyi çok iyi bilirler. Balya balya paraları çok iyi bilirler. Sözlerini hatırlamayan adam İstanbul’a nasıl hizmet edecek. 

Kurum'dan İBB yönetimine: İstanbul'un kaynaklarını peşkeş çekmeye kalktılar - 1. Resim

İMAMOĞLU'NU HATLARI ÜZERİNDEN ELEŞTİRDİ

Eyüpsultan’ın en önemmetro li sorunlarının başında kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunu geliyor. Burada vatandaşlarımızı ne deprem çilesinden ne de trafik işkencesinden kurtarmak için tek bir adım atmamış. Bırakın adım atmayı açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının, 8 kilometresini bile zar zor tamamlamış.

Yarım yamalak, kırparak açtıkları son 2 hatla birlikte toplam 64 km metro ağının 17’sini yapmışlar. Bu yönetim 2019’da göreve geldiğinde Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattının yüzde 99’unu zaten tamamlanmıştık. Dudullu-Bostancı Metro Hattının yüzde 70’ini tamamlamıştık.

Kurum'dan İBB yönetimine: İstanbul'un kaynaklarını peşkeş çekmeye kalktılar - 2. Resim

Rumeli Hisarı Fünikülerinde ilerleme yüzde 50’yi aşmış. Yani bitirdiğim dediği projeler, zaten sona gelmişti. Bir de bizim dönemimizde başlanan ama iptal ettiği projeler var ki, onları saymaya kalksak saatler sürer” şeklinde konuştu.

Kurum'dan İBB yönetimine: İstanbul'un kaynaklarını peşkeş çekmeye kalktılar - 3. Resim

'İSTANBUL'UN KAYNAKLARINI PEŞKEŞ ÇEKTİLER'

İstanbul’a tek bir çivi bile çalışmadığını dile getiren Kurum,  Vatandaşımız hizmet beklerken onlar ikbal peşinde koştular. İstanbul’un kaynaklarını rant olarak gördüler. İstanbul’un kaynaklarını kirli pazarlıklarla birlikte peşkeş çekmeye kalktılar. Bugün otobüsler yolda kalıyorsa, vatandaşımız saatlerce duraklarda çile çekiyorsa Bunun sebebi CHP’li yönetimin anlayışıdır. 31 Mart'ta muhteşem bir zafer yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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