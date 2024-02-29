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    • Haberler > Politika > Mansur Yavaş 'ikinci ve son dönemim olacak' diyerek bırakacağı tarihi açıkladı

    Mansur Yavaş 'ikinci ve son dönemim olacak' diyerek bırakacağı tarihi açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Mansur Yavaş &#039;ikinci ve son dönemim olacak&#039; diyerek bırakacağı tarihi açıkladı
    Ankara, Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Ajanslar

    Yerel seçimlere son 30 gün kala halka seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden adayı olan Mansur Yavaş görevi bırakacağı tarihi açıkladı. Mansur Yavaş, tekrar seçilmesi halinde, "Benim ikinci ve son dönemim olacak" diyerek görev bitimi itibarıyla bir daha aday olmayacağını söyledi.

    31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri'ne sadece 30 gün kaldı. Türkiye kritik seçimler için 1 ay sonra sandık başına gidecek. Seçimler için geri sayım sürerken adayların mesaileri de hız kesmeden devam ediyor. 

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden adayı olan Mansur Yavaş bu kapsamda CHP Çubuk Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Yavaş, açılışın ardından Atatürk Parkı önünde, seçim otobüsünün üzerinden halka seslendi. Beş yıllık görev süresince tarafsız bir yönetim anlayışı sürdürdüğünü belirten Yavaş, salgın döneminde köy köy dolaştığını ve ihtiyaçları yerinde tespit ettiğini dile getirdi.

    'HERKES OLAN BİTENİ GÖRSÜN İSTEDİK'

    Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne seçildikten sonra ihaleleri canlı yayınladıklarını söyleyerek şöyle devam etti:

    "Meclis toplantılarını canlı yayınladık. Herkes, olan biteni görsün istedik. Web sayfamızda tüm harcamalarımızı kuruşuna kadar açıklıyoruz. Sayıştay raporlarını da açıklıyoruz ki 'İnsanlar hatamızı, sevabımızı görsün' diye. Çünkü saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Kimseyi ayırmadık. Seçildik, söz verdiğimiz gibi rozetimizi çıkarıp Ankara'yı ilçe ilçe dolaşıp, muhtarlarımızla toplantı yapıp, nerede, nereye ihtiyaç var, onlarla ilgilendik." 

    Yavaş, rakiplerinin kendi projelerini taklit ettiğini söyleyip "Betonla, plastikle bu işler olmaz. Mal varlığımı açıkladım. 2019 yılında göreve geldiğimde verdiğim mal varlığıyla şimdiki arasındaki farkı insanlarımız görsün istedim. Bütün belediye başkanlarından bekliyorum" dedi.

    'SON DÖNEMİM OLACAK'

    Seçim nabzının tutulduğu anketlere dikkat çeken Mansur Yavaş kritik mesajlar vererek görevi bırakacağı tarihi de açıkladı:

    "Belli ki anketlere göre rekor oyla kazanıyoruz. Benim ikinci ve son dönemim olacak. Bu 5 yılı iyi değerlendirin. Eğer Çubuk'a hizmet gelmesini istiyorsanız, benim elimden tutacak belediye başkanlarına ihtiyacımız var, o da burada Can Başkanım. Halkının iradesini hiçe sayıp, bizim yanımıza gelip bir şey talep etmeyenlerle ancak ilçeleri kaybederler."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Ajanslar
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