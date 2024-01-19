MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

19 Ocak 2024 17:36 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 18:29

Yerel seçimler hızla yaklaşırken Milliyetçi Hareket Partisi 55 ilçede daha belediye başkanı adaylarını kamuoyuna duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 2'si büyükşehir ilçesi olmak üzere toplamda 55 ilçe adayının ismini açıkladı.

Durmaz açıklamasında "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 6. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 İlçe Belediye Başkan Adayımızın isim listesi aşağıdadır." ifadelerini kullandı.

İşte adayların tam listesi:

ANTALYA

FİNİKE-CENK ŞİMŞEK

İZMİR

DİKİLİ-SEMA AKINCI

ADIYAMAN

BESNİ-MUSTAFA ALTIN

ÇELİKHAN-MEHMET BAHADDİN ULAŞ

GERGER-YASİN SARITEMUR

SAMSAT-RAMAZAN BERK

SİNCİK-ABDULLAH GÜNER

TUT-İBRAHİM HALİL KILAVUZ

AĞRI

DİYADİN-MEHMET NURİ KAYA

DOĞUBEYAZIT-FERDİ ERTAŞ

HAMUR-CEMAL YAKUT

TUTAK-SUAT ENGİN

AMASYA

GÖYNÜCEK-KADİR FATİH ERDOĞAN

GÜMÜŞHACIKÖY-ÖMER FARUK DERTLİOĞLU

HAMAMÖZÜ-FATİH BAYRAKTAR

MERZİFON-BÜNYAMİN ARSLAN

SULUOVA-RIFAT UZUN

TAŞOVA-SİNAN YILMAZ

ARDAHAN

DAMAL-DOĞUKAN TURGUT

ÇILDIR-NAVRUZ GÜNDOĞDU

GÖLE-OKTAY ARSLAN

POSOF-NİHAT SAYDAN

EDİRNE

ENEZ-AHMET DEMİRCİ

HAVSA-HASAN ÖZEN

İPSALA-AYBİKE ŞİMŞEK

KEŞAN-SERDAR DUMAN

KIRIKKALE

BAHŞILI-HALİL İBRAHİM BİŞGİN

DELİCE-AYTEKİN ARAÇ

ÇELEBİ-NAFİ YAKUT

KESKİN-MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU

SULAKYURT-İSMAİL BİLDİK

YAHŞİHAN-OSMAN TÜRKYILMAZ

KİLİS

ELBEYLİ-ADİL ÖZKAN

MUSABEYLİ-MEHMET ÖLMEZ

POLATELİ-DURAN KURŞUNOĞLU

NEVŞEHİR

ACIGÖL-MEHMET EROĞLU

AVANOS-MUSTAFA KENAN SARITAŞ

DERİNKUYU-YUSUF GEMİCİ

GÜLŞEHİR-ERKAN ÇİFTÇİ

KOZAKLI-CELALETTİN GÜVEN

ÜRGÜP-MUSTAFA ÖZ

RİZE

ÇAYELİ-İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ

İKİZDERE-HAKAN KARAGÖZ

İYİDERE-OSMAN METE

ALMUS-BEKİR ÖZER

ARTOVA-NAZİF ÇUHACI

TOKAT