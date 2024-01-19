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    MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    MHP, 2'si büyükşehir ilçe, 53'ü ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. İşte isim isim sıralı tam liste...

    MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçimler hızla yaklaşırken Milliyetçi Hareket Partisi 55 ilçede daha belediye başkanı adaylarını kamuoyuna duyurdu.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 2'si büyükşehir ilçesi olmak üzere toplamda 55 ilçe adayının ismini açıkladı. 

    Durmaz açıklamasında "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 6. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 İlçe Belediye Başkan Adayımızın isim listesi aşağıdadır." ifadelerini kullandı.

    İşte adayların tam listesi:

    ANTALYA

    • FİNİKE-CENK ŞİMŞEK

    İZMİR

    • DİKİLİ-SEMA AKINCI

    ADIYAMAN

    • BESNİ-MUSTAFA ALTIN
    • ÇELİKHAN-MEHMET BAHADDİN ULAŞ
    • GERGER-YASİN SARITEMUR
    • SAMSAT-RAMAZAN BERK
    • SİNCİK-ABDULLAH GÜNER
    • TUT-İBRAHİM HALİL KILAVUZ

    AĞRI

    • DİYADİN-MEHMET NURİ KAYA
    • DOĞUBEYAZIT-FERDİ ERTAŞ
    • HAMUR-CEMAL YAKUT
    • TUTAK-SUAT ENGİN

    AMASYA

    • GÖYNÜCEK-KADİR FATİH ERDOĞAN
    • GÜMÜŞHACIKÖY-ÖMER FARUK DERTLİOĞLU
    • HAMAMÖZÜ-FATİH BAYRAKTAR
    • MERZİFON-BÜNYAMİN ARSLAN
    • SULUOVA-RIFAT UZUN
    • TAŞOVA-SİNAN YILMAZ

    ARDAHAN

    • DAMAL-DOĞUKAN TURGUT
    • ÇILDIR-NAVRUZ GÜNDOĞDU
    • GÖLE-OKTAY ARSLAN
    • POSOF-NİHAT SAYDAN

    EDİRNE

    • ENEZ-AHMET DEMİRCİ
    • HAVSA-HASAN ÖZEN
    • İPSALA-AYBİKE ŞİMŞEK
    • KEŞAN-SERDAR DUMAN

    KIRIKKALE

    • BAHŞILI-HALİL İBRAHİM BİŞGİN
    • DELİCE-AYTEKİN ARAÇ
    • ÇELEBİ-NAFİ YAKUT
    • KESKİN-MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU
    • SULAKYURT-İSMAİL BİLDİK
    • YAHŞİHAN-OSMAN TÜRKYILMAZ

    KİLİS

    • ELBEYLİ-ADİL ÖZKAN
    • MUSABEYLİ-MEHMET ÖLMEZ
    • POLATELİ-DURAN KURŞUNOĞLU

    NEVŞEHİR

    • ACIGÖL-MEHMET EROĞLU
    • AVANOS-MUSTAFA KENAN SARITAŞ
    • DERİNKUYU-YUSUF GEMİCİ
    • GÜLŞEHİR-ERKAN ÇİFTÇİ
    • KOZAKLI-CELALETTİN GÜVEN
    • ÜRGÜP-MUSTAFA ÖZ

    RİZE

    • ÇAYELİ-İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ
    • İKİZDERE-HAKAN KARAGÖZ
    • İYİDERE-OSMAN METE
    • ALMUS-BEKİR ÖZER
    • ARTOVA-NAZİF ÇUHACI

    TOKAT

    • BAŞÇİFTLİK-GÜRSEL BAYRAM
    • ERBAA-ERTUĞRUL KARAGÖL
    • NİKSAR-AZMİ YILDIRIM
    • PAZAR-ŞERAFETTİN PERVANLAR
    • REŞADİYE-ERGÜL ÜNAL
    • SULUSARAY-DAVUT KILIÇ
    • TURHAL-ORHAN YAYLI
    • YEŞİLYURT-MUHSİN YILMAZ
    • ZİLE-ALİ ÖZGAN
    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Politika > MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
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