MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, süreç komisyonunun hazırladığı rapor için tarih verdi. Yıldız “Uzlaşma sağlanmayacak bir şey yok. Başlıklarda mutabık kalırız. Raporu da bu ay içinde tamamlarız. Önümüzdeki hafta çıkabilir” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gazetecilerin sorularını cevapladı. Yıldız, infaz yasası ve Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇIKAR"

Yıldız, gazetecilerin ‘Süreç raporunda hazırlıklar ne durumda?’ sorusuna cevap verdi. Yıldız “Hazırlıkları yapacağız, genel olarak usulü konuşuruz, başlıkları tespit ederiz. Önümüzdeki günlerde de yazılmaya başlar. Başlıklarda mutabık kalırız. Raporu da bu ay içinde tamamlarız. Önümüzdeki hafta çıkar” dedi.

"STANDARTLAR BELLİ"

Yıldız, raporun Ocak ayı içinde tamamlanması durumuna ilişkin de “Ocak ayında çıkar” cevabını verdi. Yıldız “Herkes söyleyeceğini söyledi, sayfalarca rapor ver. Biz 120 sayfa yaptık. Kesinlikle uzlaşırız, standartlar belli. Uzlaşma sağlanmayacak bir şey yok. Oturur anlaşırız” diye konuştu.

"50 BİN KİŞİ DAHA ÇIKACAK"

İnfaz düzenlemesi hakkında da konuşan Yıldız “İnfaz düzenlemesi yaptık, 50 bin kişi çıkıyor, 50 bin kişi daha çıkacak. Benim söylediğim şey İnfaz Kanunu. İnfaz Kanunu çıkarırsak, infaz düzenlemesi de onun içinde olur. Bu işlerden kurtuluruz, derli toplu olur” dedi.

YAZIM EKİBİ İKİNCİ KEZ BULUŞTU

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bir araya gelmişti. Yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için bugün saat 15:00'te ikinci kez bir araya geldi.

Yazım ekibinde AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol Grubu temsilcileri yer aldı. Yazım ekibinde AK Parti’den Mustafa Şen, CHP’den Murat Emir, DEM Parti’den Cengiz Çiçek, MHP’den Feti Yıldız, Yeni Yol Grubu’ndan Bülent Kaya görev aldı.

ARALIK'TA TBMM'YE SUNULDU

AK Parti, hazırladığı raporu 19 Aralık’ta TBMM Başkanlığına sunmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, raporu teslim ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, sürecin Türkiye için önemini vurgulayarak "15 başlıkta raporumuzu sunduk, 60 sayfalık bir rapor. Çok yoğun bir çalışmayla tüm komisyon üyesi arkadaşlarımız, partideki yetkili, ilgili kurullarımızla birlikte değerlendirmemizi yaptık." demişti.

AK PARTİ'DEN 15 BAŞLIKLI RAPOR

Abdülhamit Gül, raporda yer alan başlıkları da basın mensuplarıyla paylaşmıştı.

Buna göre TBMM Genel Sekreterliğine iletilen raporda, "Giriş", "AK Parti'nin Meseleye Bakışı", "AK Parti Döneminde Atılan Tarihi Adımlar", "Çözüm Arayışlarımız", "Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye", "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Çalışma Seyri ve Temsili", "İlkesel Eşik; Tespit ve Teyit Mekanizması", "Kamu Düzeni ve Süreç Yönetimi", "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge", "Ekonomik Etkiler", "Uluslararası Tecrübeler ve Türkiye Modeli", "Hukuki Düzlem: Müstakil ve Geçici Kanun", "Toplumsal Uyum", "Tasfiye Sonrası Demokratikleşme Perspektifi" ve "Sonuç" olmak üzere 15 başlık yer aldı.

GİRİŞ BÖLÜMÜNDE NE YAZIYOR?

Raporun "Giriş" bölümünde, parti olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir "devlet ve millet projesi" haline gelen "Terörsüz Türkiye" hedefinin taşıyıcısı olmanın sorumluluğuyla tarihin de doğru tarafında oldukları ve dün olduğu gibi bugün de sorunu çözmek için milletten aldıkları ilham ve destekle çalıştıkları belirtildi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun varlığı, çalışma biçimi, karar alma usulü ve konulara gösterdiği duyarlılığın demokrasi adına önemli bir adım olduğu vurgulanan raporda, Komisyonun sorumluluğuna işaret edilerek, "Bu çerçeve hem geçmişin acı hatıralarını hem bugünün gerçeklerini hem de geleceğin ihtiyaçlarını gözeten bir adalet ve bütünleşme anlayışına dayanmak zorundadır." ifadesi kullanıldı.

Raporda, sürecin teknik düzenlemelerin ötesinde Türkiye'nin geleceğine dair yüksek sorumluluk bilinciyle şekillenen "tarihi bir millet ve devlet görevi olduğu" tespiti yapıldı.

