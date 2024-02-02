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    • MHP seçim beyannamesini 5 Şubat'ta açıklayacak

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    MHP seçim beyannamesini 5 Şubat&#039;ta açıklayacak
    Mhp, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    MHP, yerel seçimlere ilişkin seçim beyannamesini 5 Şubat Pazartesi günü açıklayacak. Açıklama MHP Genel Merkezi'nde yapılacak.

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik hazırlanan seçim beyannamesini 5 Şubat Pazartesi günü açıklayacak.

    MHP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik hazırlanan seçim beyannamesi 5 Şubat Pazartesi günü duyurulacak. Seçim Beyannamesi, MHP Genel Merkezi'nde kamuoyuna sunulacak.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    MhpYerel Seçim
    Haberler > Politika > MHP seçim beyannamesini 5 Şubat'ta açıklayacak
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