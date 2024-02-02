MHP seçim beyannamesini 5 Şubat'ta açıklayacak
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı
MHP, yerel seçimlere ilişkin seçim beyannamesini 5 Şubat Pazartesi günü açıklayacak. Açıklama MHP Genel Merkezi'nde yapılacak.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik hazırlanan seçim beyannamesini 5 Şubat Pazartesi günü açıklayacak.
MHP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik hazırlanan seçim beyannamesi 5 Şubat Pazartesi günü duyurulacak. Seçim Beyannamesi, MHP Genel Merkezi'nde kamuoyuna sunulacak.