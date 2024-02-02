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    • MHP, 3 ilçe başkanlığını kapattı! Gerekçe, parti disiplini

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    MHP, 3 ilçe başkanlığını kapattı! Gerekçe, parti disiplini
    Mhp, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MHP, Adana'da 3 ilçe başkanlığını kapattı. Ayrıca, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü görevden alındı.

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adana'da 3 ilçe başkanlığının kapatıldığını açıkladı. Yalçın'ın verdiği bilgiye göre, ilçe başkanlıklarının kapatılma nedeni, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri.

    NTV'nin haberine göre, bu gerekçeyle Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatıldı.

    Ayrıca, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü de görevden alındı. Sözlü, tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edildi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MhpYerel Seçim
    Haberler > Politika > MHP, 3 ilçe başkanlığını kapattı! Gerekçe, parti disiplini
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