MHP'de görkemli kurultay! Yarın genel başkan ve parti yönetimi seçilecek

MHP yarın ‘Büyük Kurultay’ı toplayacak. Bahçeli, toy ve şölen havasında geçecek kurultayda yeni ekibini belirleyecek. Partililer “Ülke için var olduk, bir ülküye yâr olduk” diyecek.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ / ANKARA - 27 Eylül’de ilçe kongrelerini, 18 Kasım’da ise il kongrelerini tamamlayan MHP’de sıra Büyük Kurultay’da.

Yarın Ankara Spor Salonunda yapılacak Büyük Kurultay için hazırlıklarını tamamlayan MHP, partinin yeni genel başkanını ve yeni yönetimini seçecek. “Ülke için var olduk, bir ülküye yâr olduk. Ülkeye sevda, ülküye yemin” ve “Ülkümüz ömür boyu candan öte” sloganı ve temasıyla gerçekleştirilecek kurultay, toy ve şölen havasında geçecek.

REKLAM FİLMİ HAZIRLANDI

Kurultayda, Genel Başkan ile birlikte 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK), 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi seçilecek. Kurultayın ardından MYK içinden 15 üyenin yer aldığı Başkanlık Divanı oluşturulacak.

Kurultay için hazırlanan yeni reklam fi lmi de yayınlandı. Reklam fi lminde, “Vatan sevgisi, ülkü, dava, bayrak, istiklal ve şehit” vurgusu yapılıyor.

BAHÇELİ’DEN TEŞEKKÜR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurultay öncesinde gerçekleştirilen son MYK ve MDK toplantılarında, bir önceki kurultayın ardından “Adım Adım 2023 ilçe ilçe Anlatma ve Aydınlatma” ve “2024’e Doğru Diyar Diyar Anadolu” temalı programları değerlendirmiş, parti üyelerine çalışmalarından ve emeklerinden dolayı teşekkür etmişti.