Murat Kurum'dan İBB yönetimine: Farklı gündemler sizi 31 Mart'ta büyük bir bozguna uğratacak

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Kurum, Üsküdar'daki çocuk köyünün açılış töreninde konuştu. Mevcut İBB yönetimine eleştirilerde bulunan Kurum, "Üsküdar'da yaptığımız çocuk köyümüz, bu CHP'li İBB yönetiminin ilgisiz, yarı zamanlı belediye başkanının 5 yıl içerisinde İstanbul'da yaptığı kreşlerden daha büyük. İftiraların, dedikoduların, polemiklerin arkasında şu koca 5 yılı geçirdiler" dedi. Seçim döneminde farklı gündemlerin konuşulduğunu söyleyen Kurum, "Farklı gündemler sizi 31 Mart'ta büyük bir bozguna uğratacak" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışında yaptığı konuşmada, hep siyasetin hizmet tarafında olacaklarını söyledi.

Türkiye'de ve dünyada çok örneği olmayan böylesi bir projeyi duyduklarında çok heyecanlandıklarını dile getiren Kurum, "TOKİ başkanımızla birlikte hızlı bir şekilde bu projenin yapım sürecini başlattık. Bugün 85 bin metrekarelik alanda Üsküdar'ın göbeğinde, aynı zamanda Beykoz'un, Ümraniye'nin hemen sınırında yer alan ve hem nefes alacağımız hem de çocuklarımızın burada huzur içerisinde vakit geçireceği bir projeyi hamdolsun İstanbul'a kazandırmış olduk" diye konuştu.

'KOCA 5 YILI İFTİRALARLA GEÇİRDİLER'

Murat Kurum, İstanbul için aşkla sevdayla çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

Üsküdar'da yaptığımız çocuk köyümüz, bu CHP'li İBB yönetiminin ilgisiz, yarı zamanlı belediye başkanının 5 yıl içerisinde İstanbul'da yaptığı kreşlerden daha büyük. Buradaki arazi değeriyle üstüne yaptığımız yapılarla buradaki anlayışla ve bakış açısıyla tüm yaptığı kreşlerden daha büyük bir proje. Bunların bir projesi, bir hayalleri olmadığı için her zaman böyle iftiraların, dedikoduların, polemiklerin arkasında şu koca 5 yılı geçirdiler. Şu koca 5 yılda Üsküdar'ın çocukları için dikili bir ağaçları, Üsküdar'ın gençliği için yapmış oldukları tek bir hizmet yok.

'FARKLI GÜNDEMLER SİZİ 31 MART'TA BOZGUNA UĞRATACAK'

Kurum, bir tarafta İstanbul için hayalleri olan ve onu gerçekleştirenlerin bulunduğunu, diğer tarafta da İstanbul'un kaynaklarını, Üsküdar'ın kaynaklarını kendi emelleri için, kendi gelecekleri için harcayanların olduğunu dile getirdi.

Bir tarafta İstanbul'un kentsel dönüşümüyle alakalı bir irade ortaya koyanların, diğer tarafa 5 yılda 5 bin konutu dönüştüremeyenlerin olduğunu vurgulayan Kurum, "Esere bakmak, hizmete bakmak istiyorsan Üsküdar'a gel. Üsküdar'daki çocuk köyüne gel bir bak. Eser nasıl yapılırmış, hizmet nasıl yapılırmış, İstanbul'un kaynağı İstanbul'a nasıl harcanırmış gel de bir bak. Size tavsiyemiz, İstanbul'un sorunlarıyla İstanbul'un gündemiyle ilgilenmeniz. Farklı gündemler sizi hiçbir yere taşımayacak. Farklı gündemler sizi 31 Mart'ta büyük bir bozguna uğratacak. 31 Mart'ta biz aziz İstanbul'umuzla birlikte, Üsküdarlı kardeşlerimizle birlikte büyük bir zaferi kutlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin, Üsküdar sahilindeki çalışmaya ilişkin tabela koyduğunu, ancak arka tarafta bir çalışma yürütülmediğini belirterek, açılışını yaptıkları projenin tabelası asıldıktan sonra 1,5 yılda tamamlandığını anlattı.