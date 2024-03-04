Murat Kurum, İmamoğlu'nun karnesini paylaşıp notunu verdi: Beceriksizlik, iş bilmezlik, liyakatsizlik...

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Kurum, mevcut İBB Başkanı İmamoğlu'nun metro hatlarına ilişkin karnesini bir grafikle paylaştı. İmamoğlu'nun açtığını iddia ettiği 47.3 km'lik metro hatlarının 8 km'sini açtığını belirten Kurum, "Tek sebebi bu beceriksizliktir, iş bilmezliktir, liyakatsizliktir" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına hız verdi. Saha ziyaretlerinde sık sık mevcut İBB yönetimi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirmediği vaatlerini sıralayan Kurum, bu kez de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

2019 Mart öncesi ve sonrası ait bir grafik paylaşan Kurum, "Açtım dediği 47.3 km'lik metro hatlarının sadece 8 km'sini yaptı" dedi. Grafikte metro hatlarının 2019 Mart öncesi ve sonrası yapılma oranını paylaşan Kurum'un bahsettiği hatlar şöyle:

Mecidiyeköy-Mahmutbey

Dudullu-Bostancı

Cibali-Alibeyköy

İkitelli-Bahariye

Mecidiyeköy-Yıldız

Eminönü-Cibali

Rumeli Hisarüstü-Aşiyan

Kurum paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Son 5 yılda İstanbul’da yaşamayı çile haline getirdiler. Bol keseden vaat verip iş icraate gelince tatile kaçtılar.

35 proje söylediler, 31’ini yapmadılar. 47,3 km’lik metro hattının sadece 8 km’sini tamamlayabildiler.

5 yılda tek bir metro ihalesine çıkmadılar. Taş üstüne taş koymadılar, yapılanı bozup üstüne hafriyat döktüler.

İstanbul’umuzun yaşadığı bu trafik sorunu var ya! Tek sebebi bu beceriksizliktir, iş bilmezliktir, liyakatsizliktir. 31 Mart’ta buna hep birlikte son vereceğiz."