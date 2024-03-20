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Haberler > Politika > Özdağ, CHP-DEM adayı Ahmet Özer'i eleştirdi: Öcalan'ın düşüncelerine yakın

Özdağ, CHP-DEM adayı Ahmet Özer'i eleştirdi: Öcalan'ın düşüncelerine yakın

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Zafer Partisi lideri Özdağ, CHP ve DEM Parti'nin kent uzlaşısı adı altında belirledikleri Esenyurt adayı Ahmet Özer'i eleştirdi. Özdağ, 'Cumhuriyet düşmanı' olarak nitelediği Özer hakkında "Atatürk çizgisinde değil, Öcalan'ın düşüncelerine yakın bir çevrededir" dedi. 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Burada CHP ve DEM Parti'nin kent uzlaşısı adı altında çıkardıkları Esenyurt adayı Ahmet Özer hakkında konuşan Özdağ, 'Öcalan'ın düşüncelerine yakın bir çevrede' dedi. 

Özdağ, konuşmasında şunları söyledi:

'ATATÜRK ÇİZGİSİNDE DEĞİL'

Cumhuriyet Halk Partisi ile PKK terör örgütünün siyasi uzantısı DEM arasında 'Kent Uzlaşısı' adı verilen uzlaşma çerçevesinde yapılan işbirliği neticesinde Ahmet Özer, Esenyurt'ta Cumhuriyet Halk Partisinin belediye başkan adayı olarak gösterilmiştir. Ahmet Özer, yıllardan beri ilgili çevrelerin tanıdığı bir akademisyendir. Atatürk çizgisinde değil, Öcalan'ın düşüncelerine yakın bir çevrededir.

Özdağ, CHP-DEM adayı Ahmet Özer'i eleştirdi: Öcalan'ın düşüncelerine yakın - 1. Resim

İKİ DİLLİ EĞİTİM TALEBİ

Ahmet Özer'in Anayasa'dan "Türk milleti" tanımının çıkarılmasını, ülkedeki bütün okullarda Türkçe ve Kürtçe olmak üzere iki dilli eğitim istediğini ifade eden Özdağ, Özer'in Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulmasını yetersiz bulduğunu belirtti.

Özer'in "yerel yönetimlerin kendi parlamentolarıyla yönetilmesi ve kendi savunma birlikleri olması gerektiğini" söylediğini anlatan Özdağ, şunları kaydetti:

Özdağ, CHP-DEM adayı Ahmet Özer'i eleştirdi: Öcalan'ın düşüncelerine yakın - 2. Resim

'CUMHURİYET DÜŞMANI'

Cumhuriyet Halk Partisinin Esenyurt'ta aday gösterdiği Ahmet Özer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet'e düşmanlık adına her türlü fikri açıklamış ve bunu siyasette de uygulamanın mücadelesini vermiştir.

Biz Zafer Partisi olarak Esenyurt'ta, İstanbul'da ve bütün Türkiye'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten taviz vermeyen, İstiklal Savaşı'mızın sonuçlarından, Cumhuriyet'in kuruluş esaslarından taviz vermeyen bütün yurttaşlarımızı, Zafer Partisini yerel seçimlerde desteklemeye davet ediyoruz. Böylece Atatürk'ün ismini kullanıp fikirlerine, emanetine ihanet edenlere gereken dersi demokratik hukuk devletinin kuralları içerisinde sandıkta vermeleri gerektiğini düşünüyor ve bu dersi vermelerini istiyoruz.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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