CHP Lideri Özgür Özel'den SPD Kongresinde AB üyeliği çıkışı

9 Aralık 2023 17:34 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 19:11

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kasım ayı başında CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel, yurt içindeki temaslarına ara vererek dün Almanya'ya gitti. Almanya'nın başkenti Berlin'de ikili temaslarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin CHP'den açıklama yapıldı. Açıklamada, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) olağan genel kongresine katılmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret eden Özel, temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

Özgür Özel, dün SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve Friedrich Ebert Vakfı Başkanı ve eski Avrupa Parlementosu Başkanı Martin Schulz ile bir araya gelmişti.

ÖZEL ALMAN DEMOKRAT PARTİSİ'NDE KONUŞTU

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen SDP Kongresi'nde konuşan Özel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi. Gazze'de yaşananların sosyal demokrat ve sosyalist partilerin yüzyılı aşkın süredir savunduğu, insan haklarını, ihtiyaç sahiplerinin refahını ve masumların korunmasını amaçlayan ilkelere aykırı olduğunu belirten Özel, "Tam da bu yüzden bu dramı durdurmak için harekete geçmemiz gerekiyor." diye konuştu.

CHP olarak parçası oldukları Sosyalist Enternasyonal ailesinin Başkanı Pedro Sanchez’in ortaya koyduğu tutumu desteklediklerini vurgulayan Özel, "Birleşmiş Milletler kararlarına ve uluslararası hukuka uyulması, sivil ölümlerine yol açan saldırıların derhal durdurulması, ateşkesin kalıcı olarak sağlanması çağrımızı yineliyoruz. Bizler, dünyanın her yerinde sorun ve çatışmaların çözümünün şiddet ve savaştan değil, diyalog ve işbirliğinden geçtiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan sonra "zeitenwende" (dönüm noktası) ifadesini kullandığını anımsatan Özel, Avrupa ve dünya için gerçekten de bir dönüm noktasında olunduğunu belirtti.

ÖZEL'DEN AB'YE TAM ÜYELİK ÇIKIŞI

SPD Kongresi'nin Avrupa ve tüm dünya açısından oldukça kritik bir zaman diliminde gerçekleştiğine işaret eden Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Kıtamız, bölgemiz ve tüm dünya önemli sınamalarla karşı karşıya. Çatışmalar, savaş ve terörün gölgesinde yaşanan insanlık dramları, neoliberal sistemin doğurduğu ekonomik sorunlar, sosyal adaletsizlikler, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, ırkçılığın ve aşırı sağın yükselişi, göç krizi, küresel iklim krizi... Tüm bu sorun ve tehlikeler eş zamanlı olarak karşımıza çıkıyor, birbirlerini besliyor. Sosyal demokrat siyasetin, özellikle biz Avrupalı sosyal demokratların ve sosyalistlerin tüm bu sınamalara karşı güçlü ve kararlı cevaplar üretmesi gerekiyor. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, insanlığın tüm bu zorlukları aşmasını sağlayacak temel aracın sosyal demokrasi olduğuna inanıyoruz."

Özel, CHP olarak Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkileri her yönden daha da geliştirmek, işbirliğini artırmak ve bu işbirlikleri yoluyla küresel ve bölgesel sorunlara cevap üretmek için inisiyatif almaya devam edeceklerini kaydederek, "Aynı şekilde, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinin reel politik gelişmelere kurban edilmesine müsaade etmeyeceğiz." görüşünü paylaştı.