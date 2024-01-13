Promosyon sektöründe 10 milyar liralık seçim bereketi

13 Ocak 2024 07:00 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 07:13

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Her seçimde olduğu gibi bu seçim de promosyon sektörü hareketlendi. Özellikle yerel seçimlerde muhtarlar, ilçe ve il belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi adayları kendilerini seçmene tanıtmak ve mesajlarını aktarmak için promosyon ürünlerini kampanyalarında yoğun olarak kullanıyor. Bu çerçevede 31 Mart’a kadar 10 milyar liralık bir ticaret hacminin oluşması bekleniyor.

FİRMALAR ÜÇ VARDİYA ÇALIŞIYOR

Sipariş kapasitelerini şimdiden dolduran firmalar ise üç vardiya çalışıyor. Seçimlerin kış döneminde olması nedeniyle en fazla promosyon ürününün atkı, bere ve eldiven olacağı, bunun dışında şemsiye, kalem, duvar saatleri, rozet ve anahtarlık, not defterleri, takı ve takım elbise gibi ürünlere ilgi olduğu belirtiliyor. PROMOTÜRK Derneği Başkanı Mehmet Yücetürk, yerel seçimlerin mart ayına denk gelmesinden dolayı, bu dönemde biraz daha yağmurluk ve kışlık ürünlerin de kullanılacağını belirterek, bunların yanı sıra kalem, ajanda ve anahtarlık gibi ürünlerin de çok fazla tercih edildiğini söyledi.

Siyasi partilerin son yıllarda ev kadınlarını da hedef kitleleri arasına almasıyla ev gereçlerinin de promosyon sektöründe sıkça kullanılmaya başlandığını dile getiren Yücetürk, şu ifadeleri kullandı: “Özellikle tepsi, bardak ve tabak gibi ürünleri çok rahatlıkla sıralayabiliriz. 20 Ocak’tan sonra adayların belirlenmesi ile beraber promosyon sektörünün siyasi partiler ve seçime olan hizmeti başlayacak.

Türkiye’nin 81 ili 860 ilçesi ve birçok beldesinde ve muhtarların aday olarak yarıştığı bir dönem olacak. Burada adaylar daha çok ön planda olmaları adına reklam ve tanıtım ürünlerine ağırlık verecekler. Tanıtım için büyük bütçeli işler adaylar için zor olmasından dolayı daha çok hedef kitleye dokunan promosyon ürünlerini tercih ediyorlar.”