Savcı Sayan’dan İYİ Partilileri küplere bindirecek sözler: Akşener de bırakabilir
- Güncelleme Tarihi:
Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi
AK Parti eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İYİ Parti’deki çok sayıda üst düzey istifaların ardından Meral Akşener’in de partiyi bırakabileceğini söyledi.
İYİ Parti’de Meral Akşener seçimlere tek başlarına gideceğini açıklaması yaptığından bu yana partide gelen istifalar gündemden düşmüyor.
İYİ Parti'de dün altı isim daha partiden istifa ederken Meral Akşener'in partisinde ayrılanların arasında İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da vardı.
"MERAL AKŞENER DE İSTİFA EDEBİLİR"
İYİ Parti’deki istifalara hemen hemen her hafta yenileri eklenirken AK Parti’nin eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan Akşener’i ti’ye alan bir çıkış geldi. Sayan “Bu hızla, Meral Akşener’de İYİ Partiden istifa edebilir…” diye yazdı.