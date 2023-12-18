Savcı Sayan’dan İYİ Partilileri küplere bindirecek sözler: Akşener de bırakabilir

18 Aralık 2023 17:55 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 18:10

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İYİ Parti’de Meral Akşener seçimlere tek başlarına gideceğini açıklaması yaptığından bu yana partide gelen istifalar gündemden düşmüyor.

İYİ Parti'de dün altı isim daha partiden istifa ederken Meral Akşener'in partisinde ayrılanların arasında İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da vardı.

"MERAL AKŞENER DE İSTİFA EDEBİLİR"

İYİ Parti’deki istifalara hemen hemen her hafta yenileri eklenirken AK Parti’nin eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan Akşener’i ti’ye alan bir çıkış geldi. Sayan “Bu hızla, Meral Akşener’de İYİ Partiden istifa edebilir…” diye yazdı.