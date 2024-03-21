TİP'ten Hatay kararı: Başka partinin adayını destekleyecek

TİP'in Hatay'da başka bir adayı destekleme kararı aldığı belirtildi. Partinin Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan bir partinin adayını destekleme açıklaması yapması bekleniyor. İttifak içerisindeki Emek Partisi Hatay adayı Halil İmrek de destek kararı haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerel seçimlere dokuz gün kala TİP'te Hatay gerginliği yaşanmaya devam ediyor. Parti CHP'nin adayını desteklememe kararı sonrası Gökhan Zan'ı kentte aday göstermişti.

Fakat Zan’ın ses kayıtlarıyla ortaya çıkan iddialar nedeniyle adaylığı geri çekilmişti. Yasal süre dolduğu için Zan’ın adaylığı resmi olarak devam etti ve TİP adayı olarak oy pusulasında yer alacak.

Bu gelişme karşısında TİP’in tavrının ne olacağı merak konusuydu. TİP’in Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan bir partinin adayını destekleme açıklaması yapması bekleniyor.

İTTİFAKA DESTEK

Bu ittifakta yer alıp Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösteren iki parti bulunuyor, EMEP ve DEM Parti.

DEM Parti, Perihan Pakize Sinemlioğlu’nu, Emek Partisi ise Halil İmrek’i aday olarak göstermişti.

BAŞKA ADAYI DESTEKLEYECEK

Halil İmrek de sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir destek haberini paylaştı.

Böylece TİP pusulada kendi logosu olması rağmen başka bir partinin adayını destekleyecek.