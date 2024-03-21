Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > TİP'ten Hatay kararı: Başka partinin adayını destekleyecek

TİP'ten Hatay kararı: Başka partinin adayını destekleyecek

Düzenleyen:
- Güncelleme:
TİP&#039;ten Hatay kararı: Başka partinin adayını destekleyecek

Politika Haberleri

TİP'in Hatay'da başka bir adayı destekleme kararı aldığı belirtildi. Partinin Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan bir partinin adayını destekleme açıklaması yapması bekleniyor. İttifak içerisindeki Emek Partisi Hatay adayı Halil İmrek de destek kararı haberini sosyal medya hesabından paylaştı. 

Yerel seçimlere dokuz gün kala TİP'te Hatay gerginliği yaşanmaya devam ediyor. Parti CHP'nin adayını desteklememe kararı sonrası Gökhan Zan'ı kentte aday göstermişti. 

Fakat Zan’ın ses kayıtlarıyla ortaya çıkan iddialar nedeniyle adaylığı geri çekilmişti. Yasal süre dolduğu için Zan’ın adaylığı resmi olarak devam etti ve TİP adayı olarak oy pusulasında yer alacak.

Bu gelişme karşısında TİP’in tavrının ne olacağı merak konusuydu. TİP’in Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan bir partinin adayını destekleme açıklaması yapması bekleniyor.

İTTİFAKA DESTEK

Bu ittifakta yer alıp Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösteren iki parti bulunuyor, EMEP ve DEM Parti.

DEM Parti, Perihan Pakize Sinemlioğlu’nu, Emek Partisi ise Halil İmrek’i aday olarak göstermişti.

BAŞKA ADAYI DESTEKLEYECEK

Halil İmrek de sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir destek haberini paylaştı. 

Böylece TİP pusulada kendi logosu olması rağmen başka bir partinin adayını destekleyecek.

 

Düzenleyen:  - Politika
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki para sayma skandalına tepki: Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok - PolitikaErdoğan'dan CHP'deki para sayma skandalına tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Bayramı'nı kutladı - PolitikaCumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Bayramı'nı kutladıSeçime 10 gün kala Gelecek Partisi'nden sürpriz karar: AK Parti'yi destekleyecekler - PolitikaSeçime 10 gün kala Gelecek Partisi'nden sürpriz kararErdoğan açıkladı: Emekliye 8-12 bin TL arasında promosyon - PolitikaKamu bankaları emekliye ne kadar promosyon verecek?Seçime geri sayımda son anketler! İşte 12 kentteki yarışta adayların oy oranları - Politikaİşte 12 kentteki yarışta adayların oy oranlarıYerel seçimlere son 10 gün! Bazı seçim yasakları başladı - PolitikaBazı seçim yasakları başladıAK Parti'deki son seçim anketi! 7 kentteki seçim yarışında hangi adaylar önde? - Politika7 kentteki seçim yarışında hangi adaylar önde?AK Parti'den Gökhan Zan adımı: Suç duyurusunda bulunuldu - PolitikaAK Parti'den Gökhan Zan adımıErdoğan’dan CHP’ye 'para kuleleri' çağrısı: Üç maymunu oynamayın! - PolitikaErdoğan’dan CHP’ye 'para kuleleri' çağrısıAK Parti ikna ordusu kurdu, son 10 güne özel çalışma! - PolitikaAK Parti ikna ordusu kurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...