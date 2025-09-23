Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklandı

Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve AK Parti’den ihracı istenen Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, beraberindeki 5 kişiyle birlikte tutuklandı.

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A. ile eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden belediye çalışanı Y.N.Y. adli kontrolle, M.S. ve S.G.Ç. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

AK PARTİ'DEN İHRACI İSTENMİŞTİ

Öte yandan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Sungur'un partiden ihracı istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermişti.

ESKİ BAŞKAN DA TUTUKLU

Aynı soruşturma kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos tarihlerinde eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile çok sayıda isim gözaltına alınmış, Türkyılmaz ile birlikte 4 zanlı tutuklanmıştı.

