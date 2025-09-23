CHP'yi ekimde ne bekliyor? Şaibe davasından çıkacak karar rotayı belirleyecek

BERAT TEMİZ ANKARA - CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştirmesinin ardından gözler 24 Ekim’de görülecek şaibeli kurultay davasına çevrildi. Hukukçular, olağanüstü kurultay ile davanın hükümsüz kalıp kalmayacağını değerlendirdi. Hukukçu Hadi Dündar, TGRT Haber’de yaptığı açıklamada 24 Ekim’de görülecek mahkemenin konusuz kalmayacağını belirtti. Dündar “24 Ekim’de mahkeme, 2023’ten sonra alınan bütün kararları iptal edecek bir karar verir ya da tedbir kararı alırsa, durum tamamen farklılaşır. Böyle bir durumda hem 21. hem de 22. Olağanüstü Kurultay hükümsüz hâle gelir. Her ne kadar delegelerin talebiyle olağanüstü kurultaylar yapılmış olsa da, bu davanın temelinde zaten o delegelerin iradesinin sakatlanıp sakatlanmadığı yatmaktadır” diye konuştu.

“BÜTÜN KARARLARI ETKİLER”

Dündar, “Eğer 38. Olağan Kurultay’da yönetime gelenler mahkeme kararıyla ‘hukuken geçersiz’ kabul edilirse, bu durumda sonrasında alınan tüm kararlar ve oluşturulan yeni delege yapıları da yok hükmünde sayılacak ve süreç kasım 2023 tarihine geri dönmüş olacaktır. Bu nedenle 24 Ekim’de çıkacak karar, partideki bütün dengeleri kökten değiştirme potansiyeline sahiptir. Mahkeme nihai kararını verene kadar bu süreç devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“PARTİ, İRADESİNİ YENİLEDİ”

Bir başka hukukçu Ersan Şen ise “Olağanüstü Kurultay ile artık işin siyasi kısmı bitmiş gözüküyor” değerlendirmesini yaptı. Şen, “Gelecek celsede mahkeme, kesin hükümsüzlük, mutlak butlan veya yokluk kararı verirse, bu karar iptalden farklı olarak geriye etkili olur. Her ne kadar bu durumda 38. Olağan Kurultay dönemine dönüleceği söylense de, o tarihten sonra yapılan 21. ve 22. Olağanüstü Kurultaylarla parti iradesi yenilenmiştir. Bu nedenle bu kurultayların geçerliliğinin etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Nitekim Mahkeme, 38. Olağan Kurultay sonrasında yapılan 21. Olağanüstü Kurultay hakkında bir değerlendirme yapmadı; ancak 22. Olağanüstü Kurultay’a ilişkin bilgi ve belgeleri ara kararla talep etti. Aslında delegenin aldatılması, yanıltılması veya korkutulması gibi bir durum olmadığı için davanın reddi gerekir. Ancak Mahkeme, ‘kanun boşluğu’ olduğu gerekçesiyle 38. Olağan Kurultay’ın kesin hükümsüzlüğüne ya da mutlak butlanına karar verebilir. Yine de mevcut hukuki durum, aradan geçen zaman ve delege iradesinin yeniden ortaya konmuş olması dikkate alındığında, bu ihtimal bana göre zayıf görünüyor. Ayrıca 38. Olağan Kurultay’da oy kullanan delegeler, sonraki kurultaylarda da oy kullandıkları için, mahkeme tarafından verilecek bir hükümsüzlük ya da butlan kararı yeni iradeyi ve ortaya çıkan sonucu etkilemez” dedi.

