Yerel seçimler, muhalefet için sonun başlangıcı olacak

Muhalefet cephesinin yerel seçim sonrası karışacağı dillendiriliyor. Akşener’in başarısız olması durumunda bırakacağı, Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü konge hazırlığı yaptığı belirtiliyor. DEVA ve Gelecek Partisi yeni tartışmalara gebe.

HABER MERKEZİ

14 Mayıs seçimlerinde umduğunu bulamayan muhalefet cephesinde, yerel seçim sonrasına ilişkin genel başkan değişikliği dâhil birçok senaryo tartışılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra büyük tartışmaların yaşandığı, karşılıklı sert suçlamaların havada uçuştuğu muhalefet partileri açısından yerel seçimler âdeta bir sınav niteliği taşıyor. Seçimlerde elde edilecek başarı veya başarısızlık muhalefet partilerinin geleceğini doğrudan etkileyecek. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sık sık, başarısız olmaları durumunda siyaseti dahi bırakacağını dile getiriyor. Bu nedenle, şimdiden İyi Parti’de Akşener sonrası planlar tartışmaya açıldı.

KILIÇDAROĞLU BEKLİYOR

CHP içinde ise Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olan isimler başta İstanbul olmak üzere bazı belediyelerin kaybedilmesi ve oy oranının düşmesi ihtimalini dikkate alarak olağanüstü kongre toplamanın hazırlığını yapıyor. CHP içinde, partinin başarısız olması üzerine yapılan hesaplar son günlerde açıktan açığa konuşulmaya başlandı. Kılıçdaroğlu’nun ‘Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız’ şeklindeki sözlerinin de kongre hazırlığı olduğu şeklinde yorumlanıyor.

DEVA VE GELECEK...

Benzer tartışmalar DEVA ve Gelecek Partisi cephesinde de yapılıyor. 14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden girdikleri için oy oranlarının belli olmayan muhalefetin küçük partilerinde de bir mücadele başlaması kaçınılmaz görünüyor. Her iki partinin oy oranı anketlerde bindelik rakamlarla ifade ediliyor. Seçimlerde de aynı sonucun çıkması durumunda, DEVA ve Gelecek Partisi için ‘yolun sonu’ değerlendirmesi yapılıyor.