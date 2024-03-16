Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Politika > Yerel seçimler, muhalefet için sonun başlangıcı olacak

Yerel seçimler, muhalefet için sonun başlangıcı olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yerel seçimler, muhalefet için sonun başlangıcı olacak

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muhalefet cephesinin yerel seçim sonrası karışacağı dillendiriliyor. Akşener’in başarısız olması durumunda bırakacağı, Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü konge hazırlığı yaptığı belirtiliyor. DEVA ve Gelecek Partisi yeni tartışmalara gebe.

 HABER MERKEZİ 

14 Mayıs seçimlerinde umduğunu bulamayan muhalefet cephesinde, yerel seçim sonrasına ilişkin genel başkan değişikliği dâhil birçok senaryo tartışılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra büyük tartışmaların yaşandığı, karşılıklı sert suçlamaların havada uçuştuğu muhalefet partileri açısından yerel seçimler âdeta bir sınav niteliği taşıyor. Seçimlerde elde edilecek başarı veya başarısızlık muhalefet partilerinin geleceğini doğrudan etkileyecek. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sık sık, başarısız olmaları durumunda siyaseti dahi bırakacağını dile getiriyor. Bu nedenle, şimdiden İyi Parti’de Akşener sonrası planlar tartışmaya açıldı.

KILIÇDAROĞLU BEKLİYOR

CHP içinde ise Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olan isimler başta İstanbul olmak üzere bazı belediyelerin kaybedilmesi ve oy oranının düşmesi ihtimalini dikkate alarak olağanüstü kongre toplamanın hazırlığını yapıyor. CHP içinde, partinin başarısız olması üzerine yapılan hesaplar son günlerde açıktan açığa konuşulmaya başlandı. Kılıçdaroğlu’nun ‘Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız’ şeklindeki sözlerinin de kongre hazırlığı olduğu şeklinde yorumlanıyor.

DEVA VE GELECEK...

Benzer tartışmalar DEVA ve Gelecek Partisi cephesinde de yapılıyor. 14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden girdikleri için oy oranlarının belli olmayan muhalefetin küçük partilerinde de bir mücadele başlaması kaçınılmaz görünüyor. Her iki partinin oy oranı anketlerde bindelik rakamlarla ifade ediliyor. Seçimlerde de aynı sonucun çıkması durumunda, DEVA ve Gelecek Partisi için ‘yolun sonu’ değerlendirmesi yapılıyor.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akşener'den Erdoğan'a emekli maaşına ve ikramiyeye zam çağrısı: Yap bütün oylar senin olsun - Politika"Zam yap bütün oylar senin olsun"CHP'li Kerimoğlu'ndan Esenyurt tepkisi: Dağdan gelip bağdakini kovuyor - Politika"Dağdan gelip bağdakini kovuyor"AK Parti İmamoğlu'nun 5 yıllık karnesini çıkardı: Vaatlerinin yüzde 10'unu dahi yerine getirmedi - PolitikaAK Parti İmamoğlu'nun 5 yıllık karnesini çıkardıCumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı - Politika"Biz dün nerede isek bugün de oradayız"Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Hakkari mitinginde konuştu: "Her adımımızı ya CHP ya PKK engelledi" - Politika"Her adımımızı ya CHP ya PKK engelledi"Fatih Keleş'in 1,5 saatlik ifadesi ortaya çıktı: Parayı kimden aldığını ve ne için toplandığını söyledi - PolitikaParayı kimden aldığını ve ne için toplandığını söylediNebi Hatipoğlu'ndan kendisini 'milli irade hırsızı' sözleriyle hedef alan Özgür Özel'e cevap - Politika'CHP'nin emanetçi genel başkanı Özgür Efendi...'Özgür Özel, Eskişehir'in nüfusunu 80 bin yaptı - PolitikaÖzgür Özel, Eskişehir'in nüfusunu 80 bin yaptı'Genel merkez başına buyruk' diyen bir grup İyi partili istifa etti - PolitikaGenel merkeze 'başına buyruk' çıkışıMurat Kurum'dan yeni seçim videosu: 100 bin kadın girişimciye 100 bin TL destek - Politika100 bin kadın girişimciye 100 bin TL destek
Sonraki Haber Yükleniyor...