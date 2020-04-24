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1 Ramazan 1441
24 Nisan 2020 Cuma
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan başlangıcı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan başlangıcı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan başlangıcı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayının başlamasıyla dolayısıyla Twitter hesabından "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan." ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının başlamasıyla dolayısıyla Twitter hesabından "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan." ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, Kabe görselinin yer aldığı iletisinde "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." ifadesinin yer aldığı Bakara Suresi'nin 183. ayetini de paylaştı.

 

24.04.2020 - 00:03

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