Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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BBC’nin haberine göre Edinburgh’taki Roslin Teknolojileri kurumundan Dr. Lissa Herron yönetimindeki ekip Edinburgh’taki Roslin Teknolojileri’den Dr. Lissa Herron yönetimindeki ekip normalde insanlarda proteini üreten insan genini, tavuğun DNA’sının yumurtasındaki beyazın üretiminde rol oynayan kısmına eklemeyi başardı. Çoğu hastalığın, vücudun tabii usullerle belirli bir kimyasalı ya da proteini üretmemesinden kaynaklandığını belirterek “Araştırma ekibimiz, özellikle insanların bağışıklık sistemi için gerekli olan iki proteine odaklandı. Bunlardan biri IFNalpha2a ve bu proteinin önemli anti-viral ve kanserle mücadele özellikleri bulunuyor. Bir diğeri ise zarar görmüş dokuların kendilerini tamir etmesini sağlayan macrophage-CSF proteini” dedi. İlaçların tedavide kullanılabilmesi için 10 ila 20 yıl geçmesi gerektiği kaydediliyor.