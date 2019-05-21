Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Tedavim sırasında saçlarımı kaybedince kitap yazmaya karar verdim” diyen Kevser, “Yazmak hayata tutunmama yardımcı oldu. Hastalığım sırasında yaşadıklarımı diğer hastalarla paylaşarak onlara örnek olmak istiyorum” dedi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yaşayan Kevser Çoban’a karaciğer kanseri teşhisi konulduğunda henüz 15 yaşındaydı. Hayata dair umutları vardı. Tedaviyle birlikte çok sevdiği, onu bir prenses gibi gösteren saçları dökülmeye başladı.

PAPATYADAN PRENSES

Saçlarını kaybetmişti ama karamsarlığa kapılmadı tam tersine, neler yaşıyorsa, ne hissediyorsa yazdı. Tedavisi bitti. Tamamen iyileşti. Üniversite sınavlarına girdi. Dumlupınar Üniversitesi Büro Yönetimi ve Asistanlığı Bölümünü kazandı. Kötü günler geride kaldı ama o yazdıklarını, başkalarına umut olsun diye kitap haline getirdi. “Papatyadan Prenses” adını taşıyan kitabının imza gününde okuyucularla buluşan Kevser “Diğer kanser hastaları ya da şifa bekleyen diğer kişiler, asla ümitlerinden, hayallerinden vazgeçmesin. İstedikleri her ne varsa hayal etsinler, dua etsinler” dedi. İHA