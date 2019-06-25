Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği ve Lösemili Hastalar Derneğinin (LÖSEMA) katkılarıyla hazırlanan “Kiraz Çiçeği” adlı kısa filmin bu hastalığı yaşamış birinin gözünden hastaların psikolojisini anlattığını söyleyen Özlem Önal Erkurt “Hastalığım sırasında yakınlarımdan gizli gizli yaşadıklarımı ve hissettiklerimi yazdım. Hastanın çevresindeki insanlar belki kötü niyetli değiller ama yardımcı olmaya çalışırken moral bozuyorlar ve insanın motivasyonunu düşürüyorlar. Ben bunu çok yaşadım. Her seferinde nasıl cevap vereceğimi, ne diyeceğimi şaşırdım. Hastalığa yakalananlar kimseye aldırış etmesinler, tedaviye odaklansınlar, hayattaki güzel şeyleri düşünsünler. Hasta değillermiş gibi davransınlar. Ben bu şekilde hastalıkla mücadele ettim” dedi. Dokuz dakikalık film, Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneğinin internet sitesinde izlenebiliyor.