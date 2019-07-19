Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ruh sağlığı alanında hizmet veren ve hizmet alan bireylerin haklarının kesin çizgilerle belirlenmesi ile çalıştaylarla hazırlanan 'Ruh Sağlığı Yasası'nın kanunlaşmaması sektör çalışanlarının tepkisini çekiyor. Ruh sağlığı alanında çalışanlar, halen bir türlü istenilen içerik ve maddelerle çıkarılamaması üzerine açıklama yaptılar. Sektör çalışanları konuyla alakalı şunları söyledi:

Osman Kaya: "Yasa meslek sahipleriyle hazırlanmalı"

Pedagog ve Aile Danışmanı Osman Kaya; "Ruh Sağlığı Yasası'da, ruh sağlığı çalışanları ve meslek örgütleri tarafından hazırlanmalı, meslek mensuplarının sınırları, çalışma alanları ve sorumlulukları belirlenmelidir" dedi.

Sibel Erenel: "Yasa ile hastaların hakları iyi belirlenmeli"

Uzman Lisanslı Evlilik Aile Terapisti ve Eğitmeni Sibel Erenel; "Ruh sağlığı hizmeti almak isteyen kişilerin bunu kimden, nereden ve nasıl alacaklarına dair seçim hakları olmalıdır" şeklinde konuştu.

Tuğçe Nur Doğan: "Yasa ile diplomasız, yetkin olmayan şarlatanların önüne geçilmeli"

Psikolog Tuğçe Nur Doğan; "Meslekte; eğitim almadan terapi yapma girişiminde bulunanlar, koçluk adı altında ruh sağlığı hizmeti verenler ve etik çerçeveyi ihlal edenler olduğunu görüyoruz. Bu durum meslek standartlarına uygun olarak yeni yasa ile düzenlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Emre Enük: "Yasa ile yetki iyi belirlenmeli"

Psikolog Emre Enük; psikoterapi kimlerin yapabileceği ve uygulayabileceği hakkında yasada maddeler bulunması gerektiğini söyledi.

Lütfü Kaan Özdemir: "Sorunu siyasiler çözer"

Bilgelik Enstitüsünde Yönetim Kurulu ve Bilişsel Davranışçı Terapistler Derneği Başkanı Psikoterapist Lütfü Kaan Özdemir de Ruh Sağlığı Yasası ile alakalı, "Batı toplumlarının çok gerisinde kaldığımızın en bariz örneklerinden biri toplumun ruh sağlığını önemseyici tedbirleri öncelikli görmemektir. Son 100 yıldır büyük bir ivme ile büyüyen dünya toplumlarında her bireyin temel sorunu olmaya başlayan ruhsal hastalıklar, artık kolay ulaşılabilir bir tedavi sistemi içinde yerini almalıdır. Türkiye olarak uzun yıllardır bir sürünceme içinde insanlarımıza daha iyi daha kapsayıcı hizmet verebilmenin zeminini arıyoruz" dedi.

Özdemir, "Bu gerçekten büyük sorunu çözecek olanlar siyasi erklerdir. Üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerinin zamanıdır, geç bile kalınmıştır" şeklinde konuştu.

Gülnihal Kaçıra Çapacıoğlu: "Yasa ile okul ve öğrenciler bilinçlendirilmelidir"

Uzm. Psk. Danışman Gülnihal Kaçıra Çapacıoğlu; "Yasa ile okullarda oluşturulacak ruh sağlığı programları ile PDR çalışanları olası vakalar karşısında doğru yönlendirip öğrenciler ile daha sağlıklı ilişkiler kurması sağlanabilir" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM'ye sunuldu ama

Geçtiğimiz yıllarda 26'ncı dönem Aydın Milletvekili ve Psikolojik Danışman Deniz Depboylu'nun daveti üzerine TBMM'de Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği ile Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği temsilcileri ile bir dizi çalışma yapılmıştı. Çoğunluğun mutabık olduğu metin ile Ruh Sağlığı Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu ama istenilen sonuç Meclis'ten çıkmadı.

Ruh Sağlığı Platformu çalıştay düzenlemişti

Ruh Sağlığı Platformu tarafından düzenlenen çalıştayda, yeni Ruh Sağlığı Yasası ele alındı. Ruh sağlığı uzmanları, birçok eksiği bulunun yasanın ivedilikle yeniden düzenlenerek meclise sunulması gerektiğinin altını çizdiler.

Klinik Psikolog Emre Konuk, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Ülkemizde, en çok işsizlik oranı sosyal hizmet alanındadır. Bu nedenle kapsayıcı bir yasa ihtiyacı kaçınılmazdır" dedi.



Ruh Sağlığı Platformu'ndan yapılan açıklamada; Türkiye'de bir an önce Ruh Sağlığı Yasası'nın çıkarılması ve koruyucu hizmetlere önem verilmesi gerektiğini belirterek "Başta Sağlıkta Dönüşüm Politikası ve Genel Sağlık Sigortası olmak üzere sağlık hizmetlerine ulaşımı güçleştiren ekonomik görünümlü düzenlemeler, hasta hakları lehine değiştirilmelidir" denildi.