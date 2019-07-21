Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Nil Virüsü (BNV), Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklama sonrası oldukça merak uyandırdı. Vatandaşlar internette, "Batı Nil Virüsü (BNV) nedir? BNV ölümcül mü? BNV nasıl bulaşır? BNV belirtileri neler?" şeklinde aramalar yaparak bu virüsle alakalı bilgi sahibi olmak istiyor. Peki nedir bu BNV? Konuyla ilgili detaylar haberimizde...

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da görülen Batı Nil Virüsü tropik ve ılıman iklimlerde bulunan bir virüstür. Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu sivrisinek sokması ile bulaşır ve insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilir.

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Bakanlıkça yapılan açıklamada, hastalığın kuluçka süresinin 3 ile 14 gün olduğunu ve virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80’inde herhangi bir belirti görülmediğinin belirtildi, hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı, kusma ve ciltte döküntü görülebildiği bilgisi verilerek, “Yaklaşık bir haftada iyileşme beklenir. Hastalığın özel bir tedavisi yoktur, destek tedavisi esastır. Çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da görülen BNV, ülkemizde ilk olarak 2010 yılında tespit edilmiştir." denildi.

BATI NİL VİRÜSÜ (BNV) ÖLÜMCÜL MÜ?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonunun sivrisinek sokması ile bulaştığı ve insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen bir hastalık olduğu belirtildi. Öte yandan bu hastalığın nadiren de olsa ölüme yol açabileceği kaydedildi.

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