Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

15 günden uzun süren ya da sık sık tekrarlayan ses kısıklığı yaşanması durumunda bir hastaneye başvurmak gerektiğini söyleyen Memorial Etiler Tıp Merkez Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gürsel Remzi Soybir “Tiroit kanserinin belirtileri arasında nodül varlığı önemli bir yer tutar. Korkmayın her nodül kanser demek değildir. Ancak, ses kısıklığı ve seste çatallaşma ile giden ve genellikle 1 santimin üzerindeki nodüller, risk taşıdığı için mutlaka iğne biyopsisi yapılması gerekir” dedi.

Tiroit kanserinin diğer kanserlere göre nispeten daha iyi huylu ve tamamen tedavi edilebilen bir kanser türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Soybir “Ses kısıklığı dışında boyunda dolgunluk, şişkinlik ve ağrı; nefes almada ya da yutmada güçlük; nodülle birlikte boyunda lenf bezeleri bulunması da belirtiler arasında yer alır. Hasta daha önce boynuna veya herhangi bir şekilde radyasyon almışsa, bu nodüllerin kanserle ilişkili olma ihtimali çok daha fazladır” dedi.