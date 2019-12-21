Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Koçyiğit, araştırmaları sonucunda bitkinin yapısal olarak antioksidan özelliği bulunduğunu, demleme yönteminden ziyade özütünün çıkarılarak kullanılmasının Tip 2 Diyabet hastalarında kan şekerini düşürmede etkili olduğunu ortaya koydu. Henüz klinik öncesi hücre kültürü aşaması tamamlanan ve ileri çalışmaları süren zeytin yaprağı ekstresinin, gelecekte Tip 2 Diyabetin tedavisi için ilaç olarak kullanılabileceği öngörülüyor.

UYGUN DOZU BULMAK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Koçyiğit “Zeytin yaprağının Tip 2 Diyabette etkili bir ilaç olma potansiyeli var ama doz çok önemlidir. Optimum doz dediğimiz dozu yakalamazsak fayda yerine zarar verebilir” dedi.