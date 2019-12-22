Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da olduğu için İskender kebabıyla ilgili konuşan Karatay “Programdan sonra İskender yiyeceğim. Siz de kebap yiyin ama altındaki pideyi, yanındaki patatesi, pilavı, kış aylarında olduğumuz için de domatesi ve biber közlemesini yemeyin. Kebabı sadece hakiki yoğurt ile tüketin” dedi. Karatay, şekerle ilgili sözlerinin kale alınmamasını da “Cahilliğe bağlıyorum. Bütün dünya zararlı olduğunu konuşuyor. Kitaplarımda 20 bine yakın kanıt var. Beni kabul etmeyenler ilaç firmalarının desteği ile araştırma yapanlar. Onlar bilim değil” sözleriyle tepki gösterdi. Profesör, son olarak “Pakete girmiş hiçbir şeyi yemeyin. Reklamı yapılan hiçbir yiyeceğe yüz vermeyin. Farkındaysanız sağlıklı besinlerin reklamı yapılmıyor. Mesela bir kuzu çıkıp da ‘Benim etim çok kıymetli, yiyin’ demiyor” ifadelerini kullandı.