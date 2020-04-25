Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

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KORONAVİRÜSTE ÇOCUKLAR TAŞIYICI ROLÜNDE

SORU: Covid-19 enfeksiyonunda çocuklar risk grubunda mıdır? Hastalık çocuklarda nasıl seyreder? Çocuklardaki belirtiler nelerdir?

CEVAP: Çocuklarda çok sık görülmekle beraber asemptomatik veya hafif klinik tablo ile seyreder. Genellikle basit bir virüs enfeksiyonu gibi ortaya çıkar. Çocuklar hastalık tablosundan ziyade taşıyıcı rolünü üstleniyorlar. Altta yatan ikincil bir hastalık varsa daha ağır seyredebilir. Bağışıklığı azaltan hastalıklar ya da aynı etki nedeniyle kullanılan ilaçlar seyri olumsuz yönde etkiler. Çocuğunuzun düşmeyen ateşi, hâlsizliği, iştahsızlığı, öksürüğü, daha nadir ishal, kusma veya solunum güçlüğü varsa hastaneye müracaat etmek gerekir.

SORU: Alerji eğilimli çocuklar daha fazla risk altında mıdır?

CEVAP: Alerji eğilimi çocuklarda sık görülmekle beraber hastalık için bir risk faktörü olarak kabul edilmez. Tuzlu su ile burun temizliği veya gargaranın koruyucu bir özelliği yoktur.

VİRÜS TOPRAKTAN YA DA SUDAN BULAŞMAZ

SORU: Virüs havada asılı kalıyor mu? Sudan ya da topraktan virüs bulaşır mı?

CEVAP: Virüs enfeksiyon hastalığı olan şahsın öksürmesi, aksırması sonrasında ağız ve burundan çıkan mikro damlacıklarla yayılmaktadır. Bu damlacıklar küçüklükleri dolayısıyla özellikle durağan havada bir süre asılı kalabilirler. Ancak tam olarak şu kadar süre kalacak diye tahmin etmek mümkün olamaz. Çünkü küçük hava hareketleri dâhil yoğunluğu dağıtacaktır. Topraktan veya sudan bulaştığına dair herhangi bir veri yoktur.

MASKE TAKMAMAK ÇILGINLIK

SORU: Maskenin sağlıklı bir kişiyi koruma oranları nedir? Dünya Sağlık Örgütü evde maske yapmayı da tavsiye ediyor. Bu maskeleri ne kadar kullanabiliriz? Hangi sıklıkta yıkamamız gerekir?

CEVAP: Bugünkü şartlarda gerek hasta olanın gerekirse sağlıklı kişilerin maske takmaması bir çılgınlık olarak nitelendirilebilir. İdeal olanı cerrahi maske kullanmaktır. Bunun dışında tekstil ürünü maske kullanmak da koruyuculuk açısından faydalı olacaktır. Tavsiyem tekstil ürünü maskeleri usulüne uygun şekilde çıkardıktan sonra evde ayrılmış olan bir izolasyon odası ya da balkon gibi bir yerde yaklaşık 6 ila 8 saat bıraktıktan sonra normal çamaşır deterjanıyla 60 derecede yıkayarak tekrar kullanmak uygun olacaktır. Bu maskeleri mümkünse her kullanımda yıkamak gerekir. Eğer imkân yoksa mutlaka 6 ila 8 saat havalandıktan sonra kullanmalı en çok iki üç kullanımdan sonra da yıkayarak fiziki temizliği de sağlamalıdır.

COVİD POZİTİF GEBEYE DE NORMAL DOĞUM

SORU: Gebe olduğum için Covid-19 enfeksiyonu bana daha kolay bulaşır mı? Belirtilerde bir farklılık var mı? Bebeğe geçer mi?

CEVAP: Hayır, gebelerin Covid -19 enfeksiyonuna daha hassas olduğuna dair bir delil yok. İspatlanmış herhangi bir anne karnından bulaşma söz konusu değil. Ancak unutmamak gerekir ki; vaka ve veri sayısı, yani bildiklerimiz çok sınırlı. Gebelerde farklı bir belirti yok. Boğaz ağrısı, yüksek ateş, öksürük, hâlsizlik, nefes darlığı en sık görülen bulgulardır ve diğer erişkinlerle benzerdir.

SORU: Koronavirüs enfeksiyonu sürecinde hastanede doğum riskli mi? Ne tür tedbirler alınıyor?

CEVAP: Gebelerimiz salgın dışında olduğu gibi doğum belirtileri ile hastanemize başvuruyor. Anne adayının yanında sadece bir refakatçi kalacak şekilde ayarlanıyor. Enfeksiyon riskini azaltmak için oda ziyaretleri kısıtlanıyor. Doğum fotoğrafçısı bu dönemde alınmıyor. Doğum metodu hastanın özelliklerine göre doktoru ile belirleniyor. Doğum sonrası anne ve bebek sağlığı yerindeyse mümkün olan en kısa ve sağlıklı sürede taburculuk işlemleri yapılıyor. Hem anne hem de bebek için hastanede doğum bir risk taşımıyor.

SORU: Covid-19 testi pozitif çıkan anne adayının doğum şekli ne olmalıdır? Normal doğum yapabilir mi?

CEVAP: Enfeksiyon varlığı durumunda hastanın genel durumuna göre karar verilmekle beraber normal doğuma engel bulunmamaktadır. Sadece dikkat edilmesi gereken doğum eyleminin aktif fazını hızlandırmak ve gebeyi yakın takip etmek gerekir. Solunum fonksiyonlarında bozulma olursa acil sezaryen ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.