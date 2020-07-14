Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

K vitamini eksikliği kanamasının vücudun hemen her organında morarma veya kanamaya sebep olabildiğine dikkati çeken Dr. Taşkın “Vücudun yaptığı K vitamininin çoğu, yediğimiz gıdalardan ve bağırsaklarımızdaki sağlıklı bakterilerden gelir. Dolayısıyla bebekler katı yiyecekleri yemeye başlayana kadar, yeterli miktarda K vitaminini alamaz. Emziren anneler bebeklerini korumak için anne sütünde yeterli K vitamini geçirmezler. Bu yüzden tüm yeni doğanların doğumda bir doz K vitamini alması gerekir" diye anlattı.