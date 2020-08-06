Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsün Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığını ortaya koyacak bilimsel bir araştırmayla virüsün genetik haritasını çıkaracak. Araştırma, dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye giren virüsün bölgelere göre etkinliğini ve hâlâ dolaşımda bulunan tiplerinin hangi coğrafyayla yakın genetik ilişkisi olduğunu ortaya koyacak.



Ülkemizde dolaşan solunum yolu virüsleri ile ilgili çalışmaları 2015 yılından bu yana yürüttüklerini söyleyen Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu “Covid-19 virüsüne yönelik çalışmayı geçtiğimiz hafta başlattık. Türkiye çapında faaliyet gösteren altı laboratuvardaki arkadaşlarımız pozitif tespit edilen ve viral yükü yüksek hastaların örnekleri buradaki laboratuvarımıza gönderdi. İkinci aşamada özel şartlarda hücre kültüründe virüs izolasyonu yapıldı. Üretilen her virüsün PCR ile çalışma yapılarak geniş bir virüs arşivi oluşturuldu. Mart ayının ortalarından itibaren düzenli olarak tüm bölgelerden örnekleri kabul ettik. Şu ana kadar elimizde 110 hastaya ait olan ve ülkemizdeki toplumu temsil eden bir virüs stoku var. Bu sayı giderek artacak. Bunların yorumlanması da özel bir teknikle yapılacak ve daha sonra ayrıntılı hazırlanan raporu Sayın Bakan’ımıza sunacağız” dedi.



TÜRKİYE’YE AİT VİRÜS ARŞİVİ OLUŞTURULDU

Covid-19'dan önce diğer solunum yolu virüsleri için bu çalışmaların yapıldığını anlatan Doç. Dr. Korukluoğlu “Solunum yolu virüsleri çeşitli ve çok sayıda. Benzer bulgularla seyreden bir solunum yolu enfeksiyonuna sebep olabilecek 19 viral etken var. Bunların kimisi ağır kimisi daha hafif seyredebiliyor, kimisi de mutasyona yakın olabiliyor. Çalışmalarımızla ülkemize ait virüs arşivini oluşturuyoruz" diye anlattı.



MUSTASYONLA HASTALIĞIN CİDDİYETİ KARŞILAŞTIRILACAK

Yurt dışındaki Covid-19 virüs örneklerinin ortak kullanılan bir platforma yüklendiğine işaret eden Doç. Dr. Korukluoğlu "Başka ülkelerden raporlanan genetik materyalle elimizdeki virüsleri karşılaştırma yapma imkanımız var. Ayrıca, elimizdeki virüs havuzunda yurt dışından gelen ve ülkemizde enfeksiyon teşhisi konan, tedavisine başlanan bir iki hafta önce seyahat öyküsü olan Covid-19 suşları var. Bu da bu tarz bir ilişkide o ülkenin ve o coğrafyanın suşlarıyla karşılaştırma imkânı verecek. Türkiye’de görülen Covid-19’un gen haritasını çıkararak belirlenecek herhangi bir mutasyonun, hastalığın ciddiyetiyle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği ortaya konacak” diye konuştu. AA