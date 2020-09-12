Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Tırnakları çok da derinden kesmemek gerektiğini hatırlatan Dr. Kıdır “Tırnakların derin kesilmesi yüzünden tırnak yatağı açığa çıkıyor ve bu durum tırnak diplerinde enfeksiyona sebep olabiliyor. Öte yandan Virüsün bulaşmasında en önemli kaynak eller olduğu için tırnak yeme ve tırnak etlerini koparma gibi alışkanlıklarınız varsa bunlardan bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Aksi hâlde elleriniz ve tırnaklarınızda taşıdığınız virüs ile bakterileri, ağız ve burun yoluyla alabilirsiniz” dedi. Dr. Kıdır koronavirüs döneminde mümkünse oje sürülmemesi, sürülüyorsa da çatlayan ojelerin hemen silinmesi gerektiğini vurguladı.