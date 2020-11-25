Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Atilla Bayer, Kovid-19 salgını döneminde yüz yüze eğitime ara verilmesinin telefon, tablet ve bilgisayar kullanımını artırdığına işaret ederek, göz sağlığı açısından olumsuz sonuçlarla karşılaşılmaması için dikkat edilmesi gereken noktalar bulunduğunu söyledi.

60 santimetreden yakın tutmayın

Gözlerin uzun süreli yakın uyumda kalmasının, çocuklarda miyopiyi tetikleyebileceğini, miyopi olan durumlarda ise hızlanmaya sebep olabileceğini dile getiren Bayer, şu önerilerde bulundu: "Göz sağlığının korunması için telefon, tablet ve bilgisayar kullanımında ekrana 60 santimetreden daha yakın olmamaya özen gösterilmeli. Göz, yakın uyumdan kurtulup uzak uyuma geçmesi için mutlaka yarım saatte bir dinlendirilmeli. Balkon veya bahçeye çıkılmalı, ufuk çizgisine bakılmalı, aile olarak birlikte zaman geçirilmeli ve farklı aktiviteler yapılmalı."

"Cihazın ışık seviyesi önem taşıyor"

Kullanılan akıllı cihazın ışık seviyesinin de önemli olduğunun altını çizen Bayer, "Ekran aydınlatması optimum düzeyde olmalı, çok aydınlık olmamalı. Hem ışık hem mesafe iyi ayarlanmalı hem de tablet, telefon ve bilgisayar göz seviyesinde tutulmalı." uyarısını yaptı.

Bu süreçte, akıllı cihazların çevrimiçi eğitim dışında oyun oynamak amacıyla da sıklıkla kullanıldığını hatırlatan Bayer, bu tür kullanım sıklığının mutlaka sınırlandırılması gerektiğinin altını çizdi. Bayer, "Fazla kullanıma bağlı olarak göz bozukluklarında artış olabilir." dedi.

"Göz kırpma refleksi azalıyor"

Prof. Dr. Bayer, uzun süreli akıllı cihaz kullanımında göz kırpma refleksinin de azaldığını ifade ederek, "Uzun süreli ekran başında kalma sonucunda, gözün açık kalma süresi artıyor ve buna bağlı olarak çocuklarda göz kurulukları oluşuyor. Kızarıklık, sulanma, yanma, batma ve göz kırpıştırma gibi bulgular kuru ortamlarda daha da artıyor." diye konuştu.

Ortam nemliliğinin göz kuruluğunu önlemeye yardımcı olabildiğini anlatan Bayer, göz kuruluğu yaşanması halinde suni gözyaşı damlalarının rahatlama sağlayabildiği bilgisini verdi.

Bayer, alerjik çocuklarda da göz kırpma refleksi azaldığı için ışık hassasiyetinin artabildiğine dikkati çekerek, "Göz kırpma refleksi azaldığı ve göz açma süresi arttığı için daha çok kızarıklık, yanma, batma ve çok ciddi göz kırpıştırma hatta onu tik haline getirme durumları görülebilir." dedi.

10-15 dakika dinlendirin

Göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Zeynep Aktaş: "Ekran karşısında 20- 45 dakika geçirilen zaman sonrasında; gözleri bir süre kapalı tutarak gözler dinlendirilmeli ve sık sık göz kapakları açılıp kapatılmalıdır. Bu durum çocuklarda çok daha önemli olup ideal şartlarda her bir saatlik bilgisayar kullanımı sonrasında, 10-15 dakika ara verilmesi gerekmektedir. Bilgisayar karşısında geçirilen uzun saatler esnasında göz sağlığı için bu noktalar akılda tutulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Bu sayede göz sağlığını koruyarak, çalışma performansını idame ettirebilmek mümkün olacaktır" diye tavsiyede bulundu.

Aktaş, bilgisayar karşısında aralıksız ve uzun süre çalışma sebebiyle gözlerde kuruluğun ortaya çıktığını ifade ederek "Uzun süre bir yere odaklanmak, göz kapaklarının kırpma refleksini azaltacağından dolayı, göz kuruluğu tetiklenmektedir. Buna bağlı olarak özellikle gün sonunda gözlerde kızarıklık, yanma, batma ve kaşıntı gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir" dedi.

Gevşeme egzersizleri ihmal edilmemelidir

Aktaş, çalışma masası ve sandalyesinin ergonomik bir şekilde ayarlanması gerektiğini belirterek, bilgisayar ekranının göz hizasının yaklaşık 10-15 derece altına yerleştirmesi gerektiğini söyledi.

Aktaş şu bilgileri verdi: "Bilgisayar ekranının üst sınırı göz seviyesinin biraz altında olmalıdır. Bu şekilde gözler çalışma sırasında hafif aşağıya bakar pozisyonda olup, kapak seviyesi hafif aşağıda ve göz yüzeyini kapatır pozisyonda olacak ve bu sayede göz yüzeyinden gözyaşı buharlaşması azalacaktır. Kuruluk semptomları fazla olan, yukarıda sayılan semptomların ortaya çıkması için risk faktörleri olan bireylerin; uzun çalışma saatleri sırasında suni göz yaşı damlalarını damlatarak çalışma konforunun arttırılması sağlanabilmektedir. Ortam aydınlatmasında kullanılan ışık da göz sağlığı ve çalışma performansı için oldukça önemlidir. Işık göze direkt gelmemelidir. Arkadan ve omuz hizasında gelen ışık kaynağının kullanılması, çalışma ortamında fazla ışık olmaması önem teşkil etmektedir.

Tüm bu önlemler sırasında kas iskelet sistemi unutulmamalı ve aralarda yapılan göz dinlendirmeleri sırasında hareket edilmesi ve gevşeme egzersizleri yapılması da ihmal edilmemelidir.