Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılı ödülü 21. yüzyılın en önemli problemlerinden biri olan göç konusunda ileri veri toplama yöntemlerini kullanarak gerçekleştirdiği çalışmalarına istinaden Cornell Üniversitesi Ekonomi ve Toplum Çalışmaları Merkezi Direktörü ve Cornell Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Garip’in oldu. 2020 ödülü ise nano boyutta ışık-madde etkileşimleri, ışığın çip üstünde manipülasyonu ve yenilikçi nano-biyo-fotonik uygulama alanlarındaki öncü katkılarıyla İsviçre'de École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Biyomühendislik Enstitüsü'nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Hatice Altuğ’a verildi.