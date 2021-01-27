Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadis-i şerifte "Günün evvelinde uyumak aklı azaltır, ortasında uyumak [kaylule yapmak] enbiya ve evliyanın ahlakındandır. Gündüzün sonunda uyumak tembelliktir" buyurulmuştur.

Çin'de bilim adamları Peygamber sünneti olan kayluledeki hikmeti gözler önüne seren bir araştırma yaptı.

Araştırma yaptılar

Çin'de 2 bin 200 kişinin izlendiği araştırma, öğle uykusunun zihni kuvvetlendirdiği ortaya koydu. United Press International'ın (UPI) haberine göre, Şanghay Ruh Sağlığı Merkezi'nden bilim insanları öğlen uykusunun, zihin üzerindeki etkilerini incelemek için bir çalışma yürüttü. Araştırma çerçevesinde, Pekin, Şanghay ve Şian şehirlerinden 2 bin 200 kişi izlendi.

Bu kapsamda, 1520 katılımcı öğlenleri 2 saatten az uyudu, 680 kişi ise uyanık kaldı. Daha sonra katılımcılara görsel-mekansal beceriler, kısa süreli hafıza, dikkat süresi, problem çözümü, mekansal farkındalık ve sözel akıcılık gibi zihinsel yeterliliğin ölçüldüğü testler yapıldı.

Araştırma ekibinin lideri Dr. Lin Sun, öğlen uykusuna yatanların hafıza ve sözel akıcılık becerinde, uyumayanlara kıyasla ciddi farklar gözlendiğini bildirdi.

New York'da Lenox Hill Hastanesinden nörolog Dr. Gayatri Devi ise sağlıklı uyku alışkanlığının bunamadan koruduğunu belirterek konuyla ilgili daha fazla çalışma yapılması önerisinde bulundu.

Uzmanlar ayrıca öğle uykusunun süresi ve sıklığının, zihinsel beceriler açısından önemli olabileceğini kaydetti.