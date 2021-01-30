Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATA Teknokent ile Hamle Mühendislik'in geliştirdiği proje, TÜBİTAK tarafından 447 proje arasında ilk 10'a girdi. Özellikle yoğun bakım öncesinde ve boyunca hastalara uygulanan cihaz, göğüs terapisiyle akciğer sekresyonlarının atılmasını kolaylaştırıyor. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Gürsaç Çelik, “Göğüs duvarı kompresyon fizyoterapi yeleğiyle akciğerdeki çok şiddetli klinik tabloyu biraz daha hafifleteceğiz. Hastalarımızı daha kolay öksürterek akciğerin bir an önce temizlenmesini sağlıyor. Yirmişer dakika sabah ve akşam uyguladığımız bu tedaviyle, yaklaşık 100 korona hastasının solunum fonksiyonları düzeldi. Biz, dünyada benzeri olan bu cihazı, kendimiz üreterek millîleştirdik” dedi.