Bütün dünyada artan koronavirüs vakaları ile birlikte hastalığı evde geçirenlerin sayısı da artıyor. Uzmanlar basit bir takım kurallara uyarak Covid-19 pozitifli ile aynı evde yaşayan kişilerin virüse yakalanmadan bu süreci kolaylıkla atlatabileceğini söylüyor. Altınbaş Üniversitesi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. İpek Ada Alver Covid-19 pozitif kişiyle aynı evde yaşamanın kurallarını şöyle sıraladı:

1- Öncelikle hem bütün aileniz hem de toplum sağlığı için Covid pozitif yakınınıza karantina kurallarını uygulaması konusunda destek olun. Onun temel ihtiyacı olan eşyaları ve ilaçlarıyla birlikte ayrı bir yatak odasında izole olmasını sağlayın.

2- Götüreceğiniz yemeklerde tek kullanımlık karton ya da plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardak kullanın ve oda kapısının önüne koyacağınız bir tepsi ile temas etmeden almasını sağlayın.

3- Koronavirüste oksijen önemli olduğu için izolasyonki kişinin odasının günde birkaç defa havalandırılmasını isteyin. İzole olmuş kişinin odada tek başına otururken maskesini takmasına gerek yoktur. Fakat odaya girmeniz gerekirse pozitif olan yakınınıza dört adımdan fazla yaklaşmamaya, temas kurmamaya ve çift maske takmaya özen gösterin.

ODAYA GİRMEYİN TELEFONLA KONUŞUN

4- İzole olmuş kişinin odasına girmek bulaşma ihtimalini artıracağından bunun yerine telefonla sık sık arayıp durumunu kontrol edin, ilaçlarını zamanında içmesini söyleyin ve moral verin. Her hastalıkta olduğu gibi bu süreçte de moralin önemli olduğunu unutmayın.

5- Hastanın bütün temas ettiği yerleri ve özellikle tuvalet, banyo gibi ortak alanları her kullanımından sonra muhakkak çift eldiven ve maske giyerek çamaşır suyu ve tek kullanımlık mendillerle silip havalandırın. Bunun dışında haftada en az iki kere çamaşır suyu, alkol bazlı dezenfektanlar ya da beyaz sirke ile tüm evi temizleyip havalandırın.

6- Covid-19 pozitif yakınınızın temas etmesi gereken kapı kolları gibi yerlere eldivenle dokunması gerektiğini söyleyin.

7- İzole olmuş hastanın kirli çamaşır ya da çarşaflarını diğer hane halkının çamaşırları ile karıştırmadan yüksek sıcaklıkta yıkayın.

8- Sigara, alkol gibi kötü alışkanlıkları varsa bu süreçte uzak durmasını sağlayın.



YEMEKLERİNİ KÂĞIT TABAKLA VERİN

9- İzole vaziyetteki hastanın eldiven, maske, peçete vb. gibi bütün atıklarını, ev atıklarınızdan ayrı bir poşette tutarak ağzını sıkıca bağlayıp bekletmeden evden uzaklaştırın.

10- Koronavirüs bağışıklık sistemini düşürdüğünden Covid-19 pozitif kişinin bol su tüketmesini, vitamin takviyesi almasını ve karantina sürecinde özel beslenme listeleri ile beslenmesini sağlayın. Bu anlamda zencefil, bal, arı sütü, polen, propolis, probiyotik, pekmez, mevsim meyveleri, bitki çayları, soğan, sarımsak, tavuk suyu çorba, kırmızı lahana, pancar gibi bağışıklık sistemini güçlendiren yiyeceklerden tüketmesini sağlayın.

11- Covid-19 pozitif yakınınızın koku ve tat alma kaybı varsa izolasyon odasına koyduğunuz tabii aromatik bitkisel kokularla duyu egzersizi yapmasını sağlayın.

12- Koronavirüs, solunum güçlüğüne sebep olacağı için izole hâldeki yakınınızın nefes açma egzersizleri yapmasını sağlayın. Bu durum hem kişinin solunumunu rahatlatmaya yarayacak hem de psikolojik olarak kaygıyı azaltacaktır. (Nefes egzersizi tekniklerini sadece uzmanların yayınladığı videolardan izleyerek öğrenebilirsiniz)



İzolasyon 10 gün mü 14 gün mü olmalı?

Karantina süresinin en çok merak edilen konuların başında geldiğini söyleyen Dr. İpek Ada Alver “Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberi’nde yayımlanan güncellemeyle Covid testi pozitif çıkan hastaların ve hastalık belirtisi göstermeyen yakın temaslıların 10 gün boyunca evde karantinada kalması mecburi. Hastalar 10. gün sonunda PCR testi yapılmaksızın ilgili toplumsal kuralları devam ettirerek karantinayı sonlandırabilirler. Semptom göstermeyen yakın temaslılar da 7. gün sonunda PCR testi negatif oldukları doğrulandıktan sonra karantinayı sonlandırabilirler. Fakat yakın temaslılarda her ne sebeple olursa olsun karantina süreci 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışan kişiler 8. günde işe başlayabilir fakat toplu yaşam alanlarında ve yüksek riskli kişilerin bulunduğu yerlerde çalışanlarda bu süre 7 günden daha fazla olacak şekilde planlanmıştır” dedi.