Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım." açıklamasını yaptı.
Koca: Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım
16.02.2021 - 11:54 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 11:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca, "Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım." dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,koronavirüs aşısı,
768049 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/768049.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER