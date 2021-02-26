Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Profesör Gilbert, gelecekte korona aşısının yerini hap veya spreyin alabileceğini söyledi. Virüsün üst solunum yollarından bulaştığını vurgulayan Gilbert, ağız ve burundan uygulanacak tedavinin bağışıklık sistemini daha çok harekete geçireceğini dile getirdi. Ayrıca aşıda yaşanılan tedarik probleminin de ortadan kalkacağına dikkat çekti. Gilbert, bu konu üzerinde yoğun bir çalışma sarf ettiklerini aktardı. Öte yandan Oxford Üniversitesinin, AstraZeneca ile birlikte ürettiği Covid-19 aşısının etkinlik oranı yüzde 63 olarak açıklanmıştı.