Kalp pili kullanan hastaların kablosuz teknolojiyi kullanırken dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Doktoru Mehmet Burak Özen “Mıknatıs ve manyetik alanlar kalp pillerinin bir kısmının tamamen çalışmasını engelliyor bir kısmının da bazı özelliklerini bozuyor. Bu yüzden kalp piliniz varsa cep telefonunuzu gömlek cebinde taşımayın” dedi. Kalp pili kullanan hastaların akıllı telefonlarını kalp pilinden 15 santimetre uzakta tutması gerektiğini belirten Dr. Gündüz “Eğer bu cihaz şarj oluyorsa da 30 santimetre uzakta tutmasını öneriyoruz. Hastalarımızın X-Ray cihazlarından da geçmemesi gerekiyor” diye konuştu.
Cep telefonunu gömlek cebinde taşımayın
27.02.2021 - 02:43 | Son Güncelleme: 27.02.2021 - 02:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte başta cep telefonu ve akıllı saatler olmak üzere neredeyse tüm mobil cihazlar artık kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Güçlü mıknatıslar sayesinde kablosuz olarak şarj edilebilen teknolojik cihazlar özellikle kalp pili kullanan hastaların da hayatını olumsuz etkiliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : cep telefonu,gömlek cebi,kalp pili,
770741 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/770741.aspx
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