Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalp pili kullanan hastaların kablosuz teknolojiyi kullanırken dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Doktoru Mehmet Burak Özen “Mıknatıs ve manyetik alanlar kalp pillerinin bir kısmının tamamen çalışmasını engelliyor bir kısmının da bazı özelliklerini bozuyor. Bu yüzden kalp piliniz varsa cep telefonunuzu gömlek cebinde taşımayın” dedi. Kalp pili kullanan hastaların akıllı telefonlarını kalp pilinden 15 santimetre uzakta tutması gerektiğini belirten Dr. Gündüz “Eğer bu cihaz şarj oluyorsa da 30 santimetre uzakta tutmasını öneriyoruz. Hastalarımızın X-Ray cihazlarından da geçmemesi gerekiyor” diye konuştu.