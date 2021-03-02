Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin grip, nezle gibi solunum yolu enfeksiyonlarında büyük oranda azalmaya sebep olduğunu söyleyen İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Bir yıldır en fazla antibiyotik kullanılan alanlardan olan viral enfeksiyonlar neredeyse hiç görülmediği için solunum yolu enfeksiyonlarında tercih edilen antibiyotiklerin kutu bazında reçetelenme oranı yaklaşık yüzde 20-50 azaldı” dedi. Buna karşılık yatan hastalarda tüketimin arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Balık, “Bunun sebebi, Covid-19'a bağlı yoğun bakımda yatan, ağır zatürresi olan vakalardaki artış ve Covid-19 zatürresi yüzünden yıpranan akciğerde kolayca bakteriyel enfeksiyon eklenme ihtimalidir" diye anlattı.