Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Uzmanlar bilinçsizce kullanılan temizleme çubuklarının kulaklarda iltihap ve mantar oluşumuna zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor. Banyodan sonra kulak kirinin temizlenmesi için yapılan hareketlerin kulak zarına zarar verebileceğini söyleyen May İşitme Cihazları Eğitim Sorumlusu Odyolog Seda Başkurt, “Bilinenin aksine kulaklarda oluşan kir, kulağın doğal dengesini sağlayarak bakteri oluşumunu engeller. Kulakta kiri, dış kulak yolunda ve genellikle zardan uzakta oluşur. Bunu evde kendiniz temizlemeye kalktığınızda zara doğru iter ve kulak zarına zarar verebilirsiniz” dedi.

Kulakta oluşan kirin, zarı kapatacak kadar büyük olması veya kirin zara itilmesi durumunda; işitme kaybı, dolgunluk, tıkanıklık hissi, kulakta ağrı ve çınlamaya sebep olabileceğini söyleyen Seda Başkurt, özellikle çocuklar konusunda ebeveynlerin daha bilinçli davranmaları gerektiği uyarısını yaptı. Başkurt, “Çocuklarda dış kulak yolu yetişkinlerdeki kadar uzun olmadığı için çocuğunuzun kulağını pamuklu çubukla kurcalayıp temizlemeye kalktığınızda kulak zarı yırtılabilir. İltihap ve mantar oluşumuna sebep olabilirsiniz” dedi.

Kulak temizleme işleminin KBB uzmanları tarafından yapılması gerektiğini hatırlatan Başkurt, “Kulağa basınçlı su vererek yıkamak, kulak zarı delik veya hassas olan kişilerde sıkıntıya sebep olabileceğinden, temizleme işlemi aspiratörlerle yapılıyor” diye anlattı.